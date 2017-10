Laurita Fernández reveló el verdadero motivo por el que perdonó a Fede Bal

Laurita Fernández y Fede Bal arrancaron el año separados por una infidelidad por parte del actor. Meses después, la bailarina decidió perdonarlo y darle una nueva oportunidad, algo que sorprendió a todos.



En una entrevista a fondo, por primera vez, reveló cuál fue el motivo por el que decidió perdonar a Fede. "Tuvo que ver con el baile y la pasión. Yo creo que si no nos hubiésemos visto más en la vida, hoy estaríamos cada uno por su camino y por lados diferentes. El baile, el estar cerca, el compartir algo que yo amo hacer, el roce, vernos 4 o 5 horas por día y él que la remo... creo que tuvo mucho que ver".



En este marco, se refirió a los planes a futuro que tiene junto a Bal y confirmó que no hará temporada en Carlos Paz y se quedará en Buenos Aires para continuar con sus compromisos laborales.



"Espero que la temporada que viene no sea igual a la anterior porque ahí si que no hay más oportunidades ni Bailando, no hay más nada", advirtió.