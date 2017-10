Nati Jota y una inesperada confesión amorosa para terminar con un mito de la TV

Muchos piensan que estar en televisión es sinónimo de tener mayores posibilidades a la hora del levante. Mucho más en tiempos digitales, cuando las citas están a un clic de distancia y los followers no dudan en dejar en claro sus intenciones con los famosos. Sin embargo, a Natalia Jersonsky (23), más conocida como Nati Jota, le pasa todo lo contrario: nunca tuvo novio y asegura que "estar en TV" la alejó del sexo opuesto.



"En lugar de venir a chamuyarme, vienen y me dicen 'eh genia, me copa lo que hacés' o me piden una foto", dijo la notera de ESPN a la revista Paparazzi. De esa forma, la autora del libro "No sos vos, es él", quiso terminar con el mito de que aparecer en TV multiplica las posibilidades en la pareja.



Pocos se imaginaban que detrás de Nati Jota, una periodista que surgió de las redes sociales (tiene 700 mil seguidores en Instagram) y se desarrolló como cronista de TV, se escondía una historia de fracasos amorosos: "Los chicos están en otra cosa nadie quiere engancharse y ponerse a conocer a alguien, en ese sentido sufrí desilusiones".



Cuando le preguntaron por qué piensa que nunca estuvo de novia, Nati no dio ningún motivo puntual: "Es algo que no se dio".



Por último, especuló con un romance dentro del ámbito que más frecuenta por su trabajo: el deporte. Nati Jota reconoció que los futbolistas "no son el perfil" que más le gusta aunque dijo no tener prejuicios con las profesiones.