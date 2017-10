El destape hot de joven actor desató jugadas propuestas en las redes

?? Una publicación compartida por Victorio DAlessandro (@vicdalee) el 6 de Oct de 2017 a la(s) 10:36 PDT

Victorio D'alessandro no es sólo una cara bonita: también es un cuerpo bonito. Es que el radiólogo más sexy de "Golpe al corazón" se animó a una jugadísima producción de fotos y dejó la mejor parte para sus seguidores de Instagram.El actor, que cumplió 33 años en mayo, inició su carrera en tiras como "Floricienta","Alma Pirata" y "Casi Ángeles", y no de a poco fue conquistando los corazones de todo aquel que lo seguía.Victorio no sólo participó en televisión; de hecho, el teatro fue su primera opción. De la mano de obras como "Fantasía especial", en la que actuaba junto a su padre y personificaba a una ardilla, este bombón se internó en el mundo de la actuación y llegó también al cine, cuya última producción "Los olvidados", se estrenará pronto.También modelo, abogado y jugador de las inferiores de Argentinos Juniors, este morocho de ojos claros deslumbra con su belleza cada vez que comparte una publicación en sus redes sociales. Sin embargo, esta vez casi que "deslumbra de más".Es que Victorio subió una fotografía en la que puede vérselo con el torso desnudo, un gorro y un cigarrillo en su boca. Lo que más llama la atención es el pantalón que el actor luce, el cual se encuentra muy por debajo de la cintura. ¡Mirá!Publicada también en sus Instagram Stories, el artista recibió una lluvia de comentarios elogiando su figura y belleza, y otros, haciéndole proposiciones subidas de tono.Con más de 60.000 likes y 2.200 comentarios, no hay duda alguna que Victorio incendió las redes y revolucionó a todos con esta imagen. ¡Un fuego!