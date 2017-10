Barby Silenzi le envió fotos desnuda al Polaco: "Tengo cero pudor con el cuerpo"

Foto 1/15 Foto 2/15 Foto 3/15 Foto 4/15 Foto 5/15 Foto 6/15 Foto 7/15 Foto 8/15 Foto 9/15 Foto 10/15 Foto 11/15 Foto 12/15 Foto 13/15 Foto 14/15 Foto 15/15

Luego de varias idas y vueltas, Silvina Luna y El Polaco le dieron una nueva oportunidad a la relación. Sin embargo, el fantasma de Barby Silenzi siguió rondando a la pareja. Puntualmente, acechando a la rosarina, quien la semana pasada se enojó y en pleno ShowMatch disparó sin filtro, antes de que la bailarina hiciera su performance. "Vos le mandás mensajes en pelotas (sic) a alguien que está en pareja. Me parece que eso no se hace", dijo Luna, furiosa, mientras su novio y Silenzi se desentendían del tema.



Y Silenzi no esquivó el tema: "Apareció una persona, yo me di cuenta de que no era él, pero empecé a seguir la cosa. ¿Si le mandé fotos mías? Sí, le mandé fotos, unas fotos que yo tenía, viejas. Tengo cero pudor con el cuerpo", aseguró.



"Yo nunca conté esto y ella lo decía, lo decía y lo decía. ¿Cómo sabía esto? Para mí se pisó sola. Ella no me quiere, nunca me quiso, sin conocerme", arremetió, tras dejar en claro que le mandó fotos sexies al Polaco, más allá que detrás del teléfono no estuviera él.