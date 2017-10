"Yo no soy Icardi": Las causas de la crisis entre Wanda y Mauro

Espectáculos El nuevo video de Wanda Nara al desnudo

Esta semana trascendió un video que abrió la incógnita acerca de una posible crisis en la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi. En las imágenes se ve el momento en que la blonda intenta abrazar a su marido y este la desprecia sin ningún miramiento frente a todo el mundo.Por si esto fuera poco, la modelo lanzó una pregunta en su Twitter que tenía como destinatario al jugador del Inter. "Me amás", escribió la diosa, pero nunca obtuvo respuesta.Pero esto no es todo, el miércoles, la blonda compartió en su Instagram el backstage de una sesión de fotos donde se escuchó una conversación que aumenta los rumores de crisis.La mediática estaba junto a su asesor de modas, Mariano Caprarola y le preguntó quién era su famosa favorita para vestir. El estilista fue claro y aseguró: "tengo dos, yo sólo visto reinas: La Chipi e Icardi". Aunque Wanda siempre usa el apellido de su marido, tras la "revelación" de su amigo aclaró: "yo no soy Icardi".Abrazos y besos negados; mensajes sin responder y la decisión de priorizar un proyecto personal antes que acompañarlo en los partidos del Mundial de Rusia 2018 hicieron poner en jaque la relación de la empresaria y el futbolista.Los rumores comenzaron luego de que se filtrara un video donde el futbolista le niega un abrazo en público. Luego, la supuesta crisis tomó más fuerza cuando Wanda le dejó un romántico mensaje en la red y la estrella del Inter simplemente la evadió. La rubia terminó borrando la publicación, pero las capturas ya estaban por toda la red.Icardi se encuentra concentrado con la Selección, y a la espera del partido ante Perú, un encuentro clave para el equipo liderado por Jorge Sampaoli en busca de llegar al Mundial de Rusia 2018.Con su marido ocupado, Wanda sorprendió al anunciar que se sumará a "Golpe al corazón", la ficción de Telefe protagonizada por Eleonora Wexler y Sebastián Estevanez. Aunque su participación será sólo por dos capítulos.Pero el punto de ebullición entre Wanda y Mauro se habría dado cuando la empresaria, actriz y ahora escritora, decidió priorizar el proyecto de una película, lo que la llevará a no estar presente en los partidos del Mundial, si es que la Selección llega.Wanda protagonizará una película que trata sobre el abuso infantil y que se filmará en 2018. Eso significa que la rubia se perdería todos los partidos en los que Mauro intervenga. Por eso, contó la periodista Debora D'Amato, la empresaria pidió autorización para asistir a la final, en el caso de que Argentina llegue a esa instancia.Esto no le habría caído para nada bien a Icardi, quien apoyó cada uno de los proyectos que su mujer y madre de sus dos hijas ha iniciado desde que están juntos.Por otro lado, los constantes desnudos que realiza la hermana de Zaira Nara tampoco serían del agrado del futbolista.