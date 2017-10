La apasionada reconciliación de Barby Franco con Fernando Burlando

GRACiAS!!!!! X cuidar de mi ayer pensé q moríamos ! Hoy celebramos la vida! Gracias x protegerme en cada segundo q pasaba en ese sitio tan horrible del que No quiero regresar jamás , recuerdo q t ponías arriba mío y me decías" primero me va a impactar a mi las balas y a vos no t va a impactar ,quédate quieta y tranquila q vas a vivir muchos años" te amo tanto !!!! Simplemente GRACIAS!!! No nos pudimos casar en las vegas pero no importa te tengo a vos ????????? @burlandofernando Una publicación compartida de Barby Franco????? (@barbaritafranco21) el 3 de Oct de 2017 a la(s) 9:38 PDT

??????#lasvegas ??? Una publicación compartida de Barby Franco????? (@barbaritafranco21) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 3:51 PDT

Dejemos el pasado atrás !!!! Siempre juntos hacia delante @burlandofernando ????? Una publicación compartida de Barby Franco????? (@barbaritafranco21) el 30 de Sep de 2017 a la(s) 4:30 PDT

The golden gate !!!!! ?????????????? Una publicación compartida de Barby Franco????? (@barbaritafranco21) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 5:36 PDT

Un viaje previsto para el amor se transformó en una pesadilla: la semana pasada, Barby Franco (26) y Fernando Burlando (52) partieron rumbo a Las Vegas tras su reconciliación para celebrar su reencuentro y dar el 'sí, quiero' en la ciudad estadounidense.Sin embargo, la tragedia impidió que concreten su fantasía al ser parte del horror que se produjo en el recital de música country en Las Vegas, cuando un hombre masacró al menos 50 personas, e hirió a otras casi 200. En ese contexto, la pareja ocupaba el mismo hotel en el que se desencadenó la balacera y aseguraron que sobrevivieron de forma milagrosa.Con la traumática experiencia latente, Barby recurrió a Instagram para compartir un sentido mensaje de agradecimiento a su pareja, por protegerla en medio de la tragedia. Y la foto que escogió para acompañar sus palabras no es una más: Franco eligió una foto en la que se están besando para graficar su reconciliación y su amor."Gracias por cuidar de mi ayer, pensé que moríamos. Hoy celebramos la vida. Gracias por protegerme en cada segundo que pasaba en ese sitio tan horrible al que no quiero regresar jamás. Recuerdo que te ponías arriba mío y me decías 'primero me va a impactar a mí las balas y a vos no te va a impactar, quedate quieta y tranquila que vas a vivir muchos años'. ¡Te amo tanto! Simplemente, gracias. No nos pudimos casar en Las Vegas, pero no importa, te tengo a vos @burlandofernando", escribió la joven.