"Tengo fantasías sexuales con Rocío Guirao Díaz y Andrea Frigerio"

Es una de las periodistas más sensuales del medio y su figura creció tanto en este último tiempo que hasta llegó a la pista del Bailando. Sin embargo, como se suele decir habitualmente, Majo Martino (31) no es sólo "una cara bonita", y en diálogo con El Show Del Espectáculo, el ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio UrbanaBA, habló de todos los temas y dejó fuertes declaraciones."Siento orgullo de trabajar con Marcelo Tinelli (57). Lo admiro y todo el tiempo aprendo cosas nuevas. Entrar a trabajar a Ideas del Sur es fuerte, es entrar a la cancha al lado del uno", afirmó sobre su presencia en el Bailando, para luego trazar un análisis sobre algunos de sus participantes y quién cree que puede llevarse la presente edición del certamen."No tengo un favorito", afirmó Majo, a quien le gustaría ver consagrarse a Consuelo Peppino (65), la participante no famosa."La Bomba no quiero que gane, se pelea con todos", reconoció la integrante de Este es el Show y La previa del show, quien confesó que la "aburren" Tyago Griffo; el ida y vuelta entre El Polaco, Silvina Luna y Barby Silenzi, la previa de Fede Bal y Laurita Fernández y "el tema de Yanina Latorre". En tanto, afirmó que "Mica Viciconte va a explotar" y que la divierten Nancy Pazos, Rocío Robles y la previa de Jey Mammon y Rocío Guirao Díaz.Sin embargo, lo más fuerte no tuvo que ver precisamente con el Bailando, sino con algunos aspectos de su vida personal y sentimental. Entre otras cosas, una de las integrantes del "jurado outlet", como los llama en tono de broma Tinelli, afirmó que el momento más duro fue cuando se separó de su última pareja, que tuvo excesos con el alcohol y que sufrió bullying cuando era una niña."Era muy chiquitita, tímida, me dejaban de lado todo el tiempo. Me discriminaban, quedaba a un costado, me sentía re mal. Me traumó un montón", se sinceró la escultural movilera, quien dijo que perdonaría una infidelidad, a la vez que reconoció haber sido infiel alguna vez.Y, luego de referirse también a la política al decir que "del gobierno actual me encantaría que empiecen a hacer las cosas que prometieron, que se vea reflejado" y que no le gustaría "que vuelva CFK", llegó la parte más caliente del reportaje.Sin inhibiciones de ningún tipo, la sensual morocha confesó que su debut fue a los 21 años, que tiene fantasías sexuales con Rocío Guirao Díaz y Andrea Frigerio, que casi tiene sexo en un sauna y que le encantaría "hacerlo en un callejón", entre otras cosas.A la hora de hablar de amores, Martino, quien negó estar peleada con Karina Jelinek, afirmó que "no sé qué pasa si me llama Fer Vázquez, tendría que ver qué me pasa con él, si me aburro o no me aburro, tengo que analizarlo personalmente", a propósito del "coqueteo" que tuvo con el cantante de Rombai el año pasado."Cristian Castro me mandó mensaje y no salí. Poroto Cubero me cae bien y es fachero, saldría a tomar algo con él. Tiene cara de buenito, pero ahora está disfrutando a full la soltería", agregó sobre el rubro "hombres".Además, dijo que a la hora de la intimidad "valen los chiches", que "la posición sexual que me gusta es "estar abajo, boca abajo", que "la palabra chancha y el insulto tiene que estar" y que "la autosatisfacción está cuando no hay sexo"."Me ofrecieron autos y viajes a cambio de sexo. Fue un tipo que me conoció en un avión. Lo saqué cag. . . ", recordó Martino, quien afirmó no haber participado nunca de un trío, pero que "está la fantasía" y que "sería con una mujer y un hombre".Por otro lado, contó que le gustan las previas pero que "se pueden hacer otras cosas" más allá del sexo oral, que no es de usar disfraces, que le gusta más de noche y que a la hora del amor prefiere que sea "en una cama o en el sillón"."Si tengo que vender una parte de mi cuerpo para que me deje plata sería la cola, me cuido y entreno", se autoelogió Majo, quien concluyó afirmando que "al sexo le doy 10 puntos de importancia en mi vida".