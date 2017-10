Pampita: "Voy a ser mamá de nuevo"

Feliz, enamorada y con un presente laboral fantástico con su labor como jurado de ShowMatch, y el debut en la pantalla grande con Desearás al hombre de tu Hermana, Pampita reveló uno de sus deseos más profundo.



"Voy a ser mamá de nuevo seguro, porque estoy con una pareja joven que no tiene hijos, me encanta quedar embarazada, tener hijos. Sé que va a pasar en algún momento, no sé cuándo, con todos los compromisos de trabajo. Pico, al ser joven, no tiene la ansiedad de que sea ya", confesó en Los Ángeles de la Mañana.



Por otro lado, cuando le preguntaron sobre la China Suárez, pareja de Benjamín Vicuña (padre de sus hijos), la modelo lanzó: "Es un tema en el que prefiero tener cuidado, que no expongo. Yo por lo menos tengo la conciencia tranquila y no me detengo en lo que hacen los demás, no reviso lo que hacen, y gracias a Dios tengo mucho contenido propio".