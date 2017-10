Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Celeste Cid, quien disfruta del éxito de "Las Estrellas", recordó épocas no tan buenas de su vida, como su adicción a las drogas hace casi diez años y remarcó: "No fue joda y rock and roll".

"Todos somos sobrevivientes de lo que nos toca, yo sólo flaqueé un poco. En realidad, fue una hecatombe", confesó Celeste a revista Gente y detalló: "Me perdí en el afuera, en los veintipico, ese lapso de crisis y rupturas, y me desconecté de mí misma y de todo lo demás".



"Lo que viví no fue joda y rock and roll, sino el momento más triste de mi historia. Tiempos de duelo, de 'duelar' fantasmas personales y temitas familiares. Trabajo desde muy chica, rodeada de cuidados y cariño, pero también obligada a pensar y a responder como adulta, con cargas horarias, comiendo en el auto entre la escuela y un estudio. La decisión era mía hasta ahí, hasta que pesó", relató la actriz quien dejó toda eso atrás y ahora disfruta de su noviazgo con Michel Noher y de Antón, su primer hijo juntos. Fuente: (Crónica).-