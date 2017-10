Graciela Alfano mostró la parte hot de su rehabilitación tras una fractura

Don't worry Start again even harder!?? Una publicación compartida de Grace Alfano (@alfanograce) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 10:36 PDT

Graciela Alfano sufrió una auténtica "mala pata". Mientras hacía ejercicio en el barrio de Palermo chico, un perro la tumbó al piso y la caída le provocó una fractura en la pierna. Se la inmovilizaron y debe utilizar una férula durante seis semanas. Ya pasó las primeras dos, con algo de ingenio y sensualidad.A los 64 años, Grace mostró en Instagram la parte más hot de su rehabilitación: hace los ejercicios en traje de baño, desde el balcón de su departamento, ubicado en avenida del Libertador. Recordemos, hace poco, la actriz vendió su histórico piso en la calle Quintana y se mudó a una propiedad más chica (pero no menos glamorosa), porque como está sola ya no necesita tantos metros cuadrados.Con respecto a la fractura, según contó a Teleshow, hay un motivo detrás de su exhibicionismo: "No me puedo poner otra cosa porque no me entra. Además, la férula me da calor, empiezo a transpirar y me lastima la piel. Por eso lo hago en el balcón". Grace reveló también que los runners que la ven desde abajo le gritan elogios y le dan aliento.Alfano hace su rutina todos los días durante 15 minutos, con mucho optimismo. "Stay positive, start with energy", (mantenete positivo, empezá con energía) les dijo a sus seguidores.Tiene un gran proyecto romántico en mente: cuando termine su rehabilitación, viajará a Francia a encontrarse por primera vez con su novio, un caballero que conoció vía Internet y con quien habla por Skype. Luego juntos recorrerán Londres.