Vivió su infancia en Entre Ríos; ahora quiere "conocer a Suar y trabajar con él"

Es su primera producción fotográfica en lencería, se muestra tímida y algo vergonzosa, publica la revista Paparazzi. Hay ciertos temas que le causan pudor y, pese a ser una bomba sexual, el sexo es un tema tabú en su vida. Está dando sus primeros pasos en el medio y, si bien admite que no es un camino fácil, promete no bajar los brazos. Derrocha sensualidad, carisma y simpatía. A eso le agrega trabajo incansable, ganas de aprender y estudio constante para seguir perfeccionándose. Daiana Quiroz se luce en "Más tarde imposible", el programa de C5N que va de lunes a viernes después de la medianoche. "Viví en Buenos Aires con mis papás, y cuando era muy chiquita me fui a Entre Ríos, donde crecí. Mis viejos se separaron y con mi mamá nos volvimos a Buenos Aires. Llegué hace dos años, con el sueño de cumplir mis objetivos".-¿Cómo fueron tus primeros pasos en el medio?-Mi mamá me llevó al concurso Sexy Night Tour. Entre tantas chicas lindas fui una de las seleccionadas. Para mi carrera fue arrancar con el pie derecho. Ahí me descubrió Martín García, que es quien produce las notas de la noche porteña y el interior del país para C5N, que es donde soy notera hace dos meses. A la par hago trabajos como modelo publicitaria y sigo estudiando baile y teatro para cuando me llegue la posibilidad.-¿Y tu papá no está celoso?-No tengo papá. Es un tema que prefiero no tocar. Sólo tengo para decir que no hablo con él hace muchos años. Mis viejos se separaron y no volví a saber de él. Mi familia son mi mamá y mis dos hermanas.-¿No te gustaría volver a hablar con él?-Es una etapa cerrada la de mi viejo, no me interesa saber qué es de su vida.-¿Cómo fue tu infancia en Entre Ríos?-Gracias a mi mamá, muy linda. Ella dio todo para que a mis hermanas y a mí no nos faltara nada. Me tocó la mejor mamá del mundo y siempre le voy a estar agradecida. Lo que soy en la vida es gracias a ella. Es una luchadora y una trabajadora incansable. Se puso al hombro el hogar familiar ella solita, sin ayuda. Ella es mi gran ejemplo y mi modelo a seguir.-Dijiste que llegaste a Buenos Aires a cumplir objetivos, ¿cuáles son?-En realidad son sueños que me gustaría que se cumplieran. Poder llevar mi carrera a la actuación y al baile, que son mis dos pasiones. Disfruto del modelaje, de ser notera? Pero si hablamos de sueño a cumplir, es ese.-¿En teatro o en televisión?-Me apasionan las dos cosas. Amo a Adrián Suar, me gusta todo lo que hace. Mi sueño es conocerlo y poder trabajar en una de sus novelas. Sé que me falta mucho, que recién me estoy formando, pero soy muy perseverante, me gusta aprender y crecer. Cuando se me mete algo en la cabeza no para hasta conseguirlo.-¿Estás haciendo el casting para Combate?-Sí, es un programa que me gusta mucho, que lo veo y me gusta la competencia. Es muy difícil, pero quiero entrar como sea. Como te digo, le pongo mucho corazón a todo lo que hago y hasta que no me digan que no entré, no voy a bajar los brazos. Sería un desafío muy lindo poder entrar.-Muchas chicas confiesan que es difícil el inicio, que se encuentran con muchas propuestas indecentes, ¿te pasó?-Cuesta mucho encontrar un lugar, es verdad. En mi caso, que vengo de abajo, que soy re humilde, mucho más. Por ahora no me pasó y no creo que me pase, porque mi mamá me acompaña a todos lados. Ella me arregla los castings, me lleva, me va a buscar. Cuando voy a trabajar, lo mismo: siempre está ella, nadie se me acerca. Me gusta, me siento protegida.-¿Estás de novia?-No, y no quiero saber nada. Soy muy chica, hay tiempo para eso. Estoy enfocada en mi carrera y en seguir creciendo. No tengo ganas de estar con alguien que me haga planteos o cosas así por mi trabajo. Es más? tuve un solo novio, pero que casi no cuenta; me duró cinco meses nada más.-¿Amigos con derechos?-Tampoco. Estoy tan metida en mi carrera que no tengo ni tiempo para eso.-¿Los famosos no se te acercan?-Miles. Los futbolistas son tremendos. Me escriben todo el tiempo, pero no les doy bola. No me interesa conocer a nadie.-¿Qué tiene que tener un hombre para conquistarte?-Actitud, que sepa conquistarme y, sobre todo, que sepa tratar a una mujer. En cuanto a lo físico, me gusta que se cuide, creo que lo primero entra por los ojos. No necesariamente un metrosexual, tampoco para tanto.-¿Recibís muchos elogios?-Uff, todos los que te imagines. Sobre todo en redes sociales. Igual, algunos elogios, los más cariñosos, me gustan, me sacan una sonrisa. Otros me molestan de sólo leerlos. Imaginá que van desde "qué linda que sos" hasta frases irreproducibles.-¿Y qué elogian los hombres que estuvieron con vos?-Físicamente, la cola, la sonrisa, la boca. Una vez que me conocen, mi simpatía. Soy auténtica y frontal, como me ves. Una chica común, de barrio, que quiere triunfar en los medios, pero una chica común y sin vueltas.-Facundo Moyano parece ser el nuevo galán, la mayoría de las mujeres lo ven así, ¿a vos qué te genera?-No me parece que sea tan así. Lo veo como un chico más, normal. Para nada un galán.