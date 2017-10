Sueño cumplido: "Nicole me gusta desde que tengo 12 años", confesó Moyano

Reacio a hablar de la intimidad de su relación con Nicole Neumann (36), Facundo Moyano (32) terminó haciendo una sorprendente confesión sobre su particular interés por la modelo. El diputado nacional aseguró que le gusta desde que era un adolescente, cuando la ex de Cubero comenzó su carrera en los medios.



"Desde los 12 años que me gusta", dijo este lunes invitado a un programa de televisión en el que también destacó que no le gusta hablar de su vida privada. "Yo hablo si quiero. No tengo que darle explicaciones a nadie. A mí me gusta Nicole más allá de que sea famosa, o no. Si eso me da reconocimiento, no es que yo la haya buscado por eso. La busqué porque me gustó ella", explicó en El diario de Mariana.



También contó que los presentó una amiga en común a quien él le manifestó que le parecía linda Nicole. "Esta amiga nuestra subió una foto con ella y le dije 'Qué linda. Me gustó siempre'. Es una persona famosa y estéticamente muy aprobable (sic)", agregó Moyano sobre la modelo.



Por su parte, manifestó su descontento con aquellos que, al comienzo de su relación, aseguraron que se trataba de un arreglo económico: "Me molestó que se haya dicho porque yo supuestamente quería ocultar mi sexualidad. Además, hubiera hablado muy mal de Nicole que accediera a un contrato económico para mentir. Es una falta de respeto a la mujer".



El diputado nacional dijo que "hace un mes y pico" está saliendo con Neumann, a quien todavía está conociendo, y que no conoce a las hijas (Indiana, Allegra y Sienna) de la modelo y Cubero. "Fue demasiada exposición desde las primeras salidas y terminó siendo un reality show. Yo no soy el que quiere hablar del tema. Por supuesto que respondo porque me preguntan", aclaró.