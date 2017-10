Confesó que le ofrecieron dinero por sexo y que mujeres intentaron seducirla

Hombres y mujeres de negro ??? #PH #PodemosHablar @andykusnetzoff @bossimartin @flapalmiero @francomasini #FelipeSolá #PolloSobrero Una publicación compartida de ? Gisela Bernal ? (@giselabernaldeian) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 9:08 PDT

Ya en mi camarín lista para que arranque #PH #PodemosHablar junto al genio de @andykusnetzoff ???? y con invitados increíbles como @bossimartin @flapalmiero @francomasini #FelipeSolá #PolloSobrero no te lo pierdas!!! Arranca 21:30 por Telefe ?? Una publicación compartida de ? Gisela Bernal ? (@giselabernaldeian) el 30 de Sep de 2017 a la(s) 5:23 PDT

Durante el programa de Andy Kusnetzoff, "Podemos Hablar", hay una sección destacada en la cual los invitados deben pasar al frente si se han sentido identificados con las frases o hechos que enuncia el conductor.Kusnetzoff pidió que "pasen al frente los que le pagaron o les ofrecieron plata por sexo". Los invitados se miraron sorprendidos hasta que se adelantó Gisela Bernal."Me pasó con un señor que trabajaba conmigo en una obra de teatro. Pero bueno, yo me hice la tonta, me lo tomé como en chiste y seguí mi camino", confesó la bailarina."Fue un poco tanteando y por eso me dio lugar para que yo lo tomé en broma. Pero me pasó solamente una vez. Yo era muy chica y la verdad es que no lo entendí. Me dio mucho nervio, mucha timidez, fue un momento incómodo y seguí mi camino", agregó.También Kusnetzoff preguntó a sus invitados si alguna vez habían sido seducidos por alguien de su mismo sexo, a lo que Bernal respondió afirmativamente: "Me pasó un montón de veces".