Este año no será recordado como uno más por Natacha Jaitt (42): el escándalo con Diego Latorre (48) la cambió para siempre. Después de que se supiera que era amante del ex futbolista, comenzó a publicar chats y mensajes de audio privados con él. A pesar de haber llegado a un acuerdo con su abogado para no hablar más al respecto, siguió haciéndolo y allanaron su casa.Se vio obligada a dar una conferencia de prensa en medio de una crisis de llanto. Tras un pico de estrés, decidió ponerle punto final al escándalo y adoptó un perfil bajo, sin comentarios sobre su affaire con el ex futbolista ni chats privados.La obra dará la vuelta el mundo en varios museos internacionales de MOA (Monumentos y Obras de Arte) y se podrá ver en la Legislatura porteña el 9 de octubre.Según el sitio, Natacha encuentra sus momentos de mayor felicidad en su hijo. Junto a su hermano, Ulises (31), acompaña y a apoya a Valentino en su arte y se enorgullece de sus progresos.