Yanina Latorre y María Julia Oliván protagonizaron un fuerte cruce televisivo

Consultada por Mirtha sobre el escándalo sexual protagonizado por su marido, Diego Latorre y Natacha Jaitt, Yanina dijo: "La gente me critica y me dice cornuda y yo no le veo el insulto. Yo no hice nada malo. Me estoy fumando una situación que no generé ni provoqué. Entiendo que hablen, que opinen, pero que disfruten, que haya una persona tan cruel de hablar, hablar, hablar, publicar y divertirse en redes sociales con algo tan delicado con hijos de por medio. Yo nunca lo haría, y mirá que soy jodida", señaló la panelista de Los Ángeles de la Mañana.En ese instante, Oliván la interrumpió para decir: "Perdoname, pero vos sos cruel también, vos fuiste muy cruel con mucha gente"."Pero yo nunca hablo de esas cosas", retrucó Latorre. "¿Cómo no hablás de esas cosas? A todos nos has pegado con cosas recontra delicadas", le recordó María Julia. "Pero yo nunca hablé de tu vida privada", la cruzó la rubia.Luego de eso, la panelista de Intratables tiró: "Sí, un día tuiteaste que yo tenía un problema con la ex de mi marido y que tenía celos. Después otra vez tuiteaste que había salido gorda en una revista. Son todas pavadas que a mí no me han afectado".Y siguió: "Siempre fui gordita pero cuando estaba haciendo el tratamiento in vitro para quedar embarazada de Antonio, estaba inyectándome hormonas y estaba más hinchada. A mí no me duele porque lo último que me duele es que alguien me diga gorda, no me molesta porque no me parece un valor en sí mismo la delgadez, pero puede haber una mujer que se moleste"."No te dije gorda, te dije que habías salido a cara lavada en una revista. De gorda no te traté, ese por ahí es tu complejo. Estás diciendo algo que no es verdad porque sé de lo que estás hablando, te enojaste", aseguró la participante del Bailando."Obviamente porque vos dijiste 'nena no sos Liz Solari' y digo más vale", aseguró la periodista. "Bueno pero no te hablé de flaca, por ahí vos fuiste al cuerpo de Liz cuando yo hice pasando revista y le pego a todo el mundo", intentó defenderse Yanina.Pero Oliván arremetió: "La crueldad con la que vos hablás de la gente". Y aclaró: "No estamos peleadas pero la escucho decir que hablan de ella con crueldad y ella ha sido muy cruel, no por lo mío, por las cosas que ha dicho de un montón de gente en momentos en los que estaba sufriendo"."Soy cruel y ácida pero no me ensaño ni lo hago con maldad, además vos no entendiste lo que yo dije, yo hablé de la crueldad de una única persona", sostuvo la esposa de Latorre.Ahí Mirtha dio por finalizada la discusión para llevar "paz" a la mesa.Si bien tema se cerró en la mesa de La Chiqui, Yanina Latorre remotó la discusión en Twitter, desde donde siguió pegándole a Oliván."Solo voy a decir que Maria Julia Olivan hoy mintió en todo. Solo me reí de una foto de ella a cara lavada. En un pasando revista la cargué por la foto a cara lavada en Pronto. Pero se ve que es muy acomplejada. No se olvidé. Fue hace 3 años", tuiteó.Y siguió: "Me llamó la atención el resentimiento de Maria Julia Olivan. Debe tener algún complejo para ponerse tan loca por algo de hace 3 años. Y ahora que me acuerdo, cuando la cargué por la foto a cara lavada, lo llamó a Lanata desesperada para que me rete Jajajajajajaaja".Luego, agregó el tuit original de 2015 que causó el cruce: "Acá esta el tw de la mentirosa de Olivan. Esta a cara lavada y le dije no sos liz solari. Que loco que hoy habló de la gordura, no?".