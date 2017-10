Moria Casán: "Mi hija fue la que menos se colgó de mí"

"Siento una emoción y un orgullo absoluto", sentenció aún emocionada Moria Casán en diálogo con Perfil apenas minutos después de enterarse que su hija Sofía Gala había sido premiada con la Concha de Plata como Mejor Actriz en el Festival de Cine de San Sebastián por su protagónico en el film Alanís de la directora Anahí Berneri. Además, aseguró que se lo ganó por mérito propio y desestimó las críticas que recibió la joven actriz por haber dicho que prefería trabajar como prostituta antes que ser moza.



"Me da mucho orgullo mi hija. Ni siquiera usa mi apellido, no se hace la cool, no tiene escándanlos, es cero tilinga y le sobra talento", afirma. Y al ser consultada por la polémica que generaron los dichos de Sofía sobre el rubro gastronómico sumó: "Sofía es una gladiadora de la vida y cuando la atacan ella redobla la apuesta, es una guerrera y en eso es igual a mí cuando lucha por sus ideales. Y esta película es el triunfo de la mujer. Y por qué no de las prostitutas sobre le medioevo neuronal que reina en muchas personas. Estoy orgullosa de mi hija. A partir de ahora soy la mamá de Sofía y no ella, mi hija".



La diva orgullosa hizo hincapié en la felicidad que le genera que la llamen para hablar de su hija.



"Me gusta mucho esto de que me llamen por ser la ¨madre de?¨ . Me gusta transformarme, dejar de ser Moria Casán, y de que ella deje ser ´la hija de Moria´, para ser yo ´la madre de´ Sofia Gala Castiglione. Eso es lo que mas me gusta. Ella fue la que menos se colgó de mi vida, hace castings, la eligió Francis Ford Coppola para hacer Tetro (2010), ella por tener un bebé?Todo lo que hace gana premios".



A su vez, aseguró que ni ella le da consejos ni Sofía se los pide: "Ella se manda sola siempre y juega en primera línea. Qué consejo le puedo dar yo que debuté desnuda en un escenario. La vida que transita le da consejos. Siempre supe que iba a ser actriz".