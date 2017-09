Mimi no tiene filtro a la hora de hablar de los participantes de Bailando 2017, dónde fue eliminada. Consultada por Sol Pérez, la novia de El Tirri la criticó con todo.



"Es la nada misma. Yo tuve un cruce con ella. Y ya lo resolvimos. Hay participantes que pensé que iban a explotar, pero no. Ella no sabe jugar, es un plomo. El Bailando no le da mucho rebote. Tiene que hacer algo para sacarle provecho", manifestó en un programa televisivo.



"No, no me gusta para nada. Sol tiene c..., pero no tiene ángel", disparó.