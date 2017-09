Internaron de urgencia a la ex de El Polaco

Este viernes por la noche y ante el padecimiento de fuertes dolores en la zona abdominal que no cesaban con medicación, los médicos del Instituto Médico Mater Dei de La Plata dejaron internada de urgencia a Valeria Aquino, madre de la hija del cantante Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk. La modelo deberá someterse a una laparoscopía para extirparle dos quistes en el útero.Aquino padecía de esta complicación desde los tiempos en que convivía con el Polaco, pero junto a los actos lesivos y de violencia de género por los cuales lo denunció, además de sus padecimientos económicos la llevaban a postergar la cirugía con el perjudicial aumento del diámetro de dichos quistes."Valeria venía padeciendo malestar y postergando la cirugía desde hace mucho tiempo ya que, además de sus denuncias por lesiones y amenazas coactivas, es sabido que su ex ejercía sobre ella una violencia económica tal que no le permitía poder parar y costearse su operación ya que no contaba siquiera con obra social", dijo su manager, Jorge Zonzini.