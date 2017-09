Cumple 53 años Mafalda, la niña más querida por los argentinos

Algunas frases:

Un 29 de septiembre de 1964 los argentinos conocíamos la primera publicación de la tira cómica Mafalda, la creación del genial Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino.De esta manera, la revista Primera Plana mostraba la vida y opiniones de la pequeña de 6 años, quien conquistó al país y el mundo con sus reflexiones sobre la política, los medios de comunicación, la familia y el amor teñidas de sarcasmo e ironía.Si bien Mafalda nació unos meses antes, en 1963, cuando Quino comenzó a realizar una historieta que funcionaría como publicidad de una marca de electrodomesticos Mansfield, de la empresa Siam Di Tella; fue en Primera Plana cuando la tira, desvinculada de propósitos publicitarios, comienza su éxito.En las primeras tiras solamente se ve a la niña que odia la sopa con sus padres, pero con el correr del tiempo, Quino agregaría personajes, destacándose entre éstos los amigos de Mafalda, como Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito y Libertad; y su hermanito Guille."Paren al mundo, que me quiero bajar""¿Qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes?""Ya que amarnos los unos a los otros no resulta, ¿por qué no probamos amarnos los otros a los unos?""Dicen que el hombre es un animal de costumbres, más bien de costumbre el hombre es un animal""¿No sería más progresista preguntar dónde vamos a seguir, en vez de dónde vamos a parar?""¡Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo,después es el mundo el que lo cambia a uno!»"¿No será acaso que esta vida moderna está teniendo más de moderna que de vida?""¿Y si en vez de planear tanto voláramos un poco más alto?""Todos creemos en el país, lo que no se sabe es si a esta altura el país cree en nosotros""¿Pensaron alguna vez que si no fuera por todos nadie sería nada?".