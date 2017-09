Noelia Marzol mostró más que nunca sus curvas y presentó a su nuevo novio

Foto de @fotoalesantiago para @revistacaras ?? @naiaravecchio @estilosebastian @mrfullone @companiadelsol @fernandavaudagna @agenciaab Una publicación compartida de Noelia Marzol (@noeliamarzolok) el 27 de Sep de 2017 a la(s) 9:05 PDT

A un año de hacer público el fin de su noviazgo con Matías Bruland, Noelia Marzol (30) presentó a su nuevo novio, Marcos Baldovino (37), y se declaró súper enamorada.Tras algunas idas y venidas, la actriz de Bien Argentino contó que está en pareja con el empresario gastronómico, dueño de una heladería en Córdoba, quien hace poco fue papá, fruto de un vínculo pasado. "Yo lo conocí separado y siempre supe todo. Al principio es incómoda la situación, pero veo que es un papá súper responsable, que ama a su bebé, que cumple con todas sus funciones y no tengo nada para decirle", expresó la rubia en la revista Caras, blanqueando abiertamente que su corazón tiene dueño.Luego reveló cómo conoció al cordobés: "Me lo presentó una amiga, un día que vino a Buenos Aires y me encantó. Al igual que yo, hace wakeboard y en las salidas me demostró que es re caballero y atento. Ahí me enganchó más. Se acuerda de todo lo que digo y, si hay algo que escuchó que me le gusta, al otro día viene y me lo regala".Apostando a un amor a distancia, Marzol aseguró: "A veces viaja él o voy yo. Si un viernes no encuentro pasaje, agarro el auto y hago los 700 kilómetros. Acá hay amor y garra. Como nos vemos poco, tratamos de aprovechar al máximo el tiempo que estamos juntos. Somos una pareja con mucha piel, él potencia mi pasión". Sin embargo, advirtió: "Hoy, que recién comienza una relación, no perdonaría una traición; más adelante, en un matrimonio de muchos años, lo analizaría".Desechados los rumores de affaire con Fabián Cubero, Noelia reveló cómo repercutió la versión en su incipiente noviazgo con Marcos: "Con Poroto nunca pasó nada. Sólo me mensajeó cuando nos empezaron a relacionar y, por suerte, ese día estaba mi novio. En todo momento me creyó, vio la conversación y eran mensajes de desconcierto por no saber de dónde surgió la noticia si nunca nos habíamos visto a solas. Fabián me parece buen mozo y potro, pero mi cabeza ya está enamorada", contó la actriz, en un gran momento sentimental.