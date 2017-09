Antes de su debut cinematográfico en Desearás al hombre de tu hermana, Pampita (39) se animó a una jugada producción de fotos con su compañero de la película Juan Sorini (34). Vestida de lencería y en poses súper sugerentes, las imágenes para la revista Gente son un pequeño adelanto de toda la desinhibición que promete el film.

"En el amor soy de entregar todo y me dejo llevar. No concibo que sea de otra manera y no me guardo nada", aseguró Pampita en la publicación, donde reflexionó sobre postura ante el amor. "Al amar vuelo y soy pasional, pero no me imagino en algo prohibida. Soy una romántica empedernida y una persona muy sensible; para mi la pasión tiene que ir mezclada con el amor", marcó.En un buen momento sentimental con Pico Mónaco, la jurado de ShowMatch admitió que su novio no le da motivos para desconfiar: "No soy celosa. Además, cuando tu pareja te hace sentir tranquila, no tenés motivos para dudar", reflexionó.