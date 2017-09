Darín se convierte en el primer latinoamericano en recibir el premio Donostia

El actor Ricardo Darín, quien en su última película encarna al presidente argentino, "nunca" consideraría una carrera política porque carece de "frialdad", afirmó en San Sebastián donde recibe el premio honorífico Donostia a su destacada trayectoria."Yo creo que no miraría nunca en esa dirección, porque no me considero capaz de tener la suficiente frialdad para estar en un territorio tan minado", señaló Darín en rueda de prensa.El prolífico y multifacético argentino de 60 años dijo que para lanzarse a la política "uno debe estar mínimante enfocado", y ya "bastante tenemos de este lado los artistas".De hecho ante los periodistas rehuyó una pregunta sobre la situación política en España, a pocos días de un referéndum de autodeterminación en Cataluña prohibido por la justicia."Ya tengo bastante con la política argentina, pero no nos queda más remedio si estamos pisando este territorio de tratar mínimamente de estar al tanto de que es lo que ocurre, así que te agradezco que no me hagas la pregunta que me vas a hacer", le dijo Darín a una periodista.Para componer su personaje del presidente argentino en la película "La coordillera" de Santiago Mitre, "tenía suficiente alimento en el disco duro, porque hemos visto tantos políticos, tantos candidatos" que el material necesario "ya venía en mí".De todas maneras, la intención fue crear un mandatario que "no se pareciera a ninguno fácilmente reconocible" y sin darle tampoco "un color político" específico, para no "anclar" el filme, que puede verse como una "crítica al sistema político" en general.Conocido por exitosas películas como "Nueve reinas", "El secreto de sus ojos" (ganadora de un Óscar y un Goya) o "Relatos salvajes", Darín recibió este martes el premio honorífico Donostia en el Festival de San Sebastián.Rostro frecuente del festival, donde ganó la Concha de Plata al mejor actor por "Truman" en 2015, afirmó que "no soy muy amigo de hacer revisiones históricas pero en este tipo de ocasiones no te queda más remedio y estoy muy emocionado".