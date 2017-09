¿Le copia el estilo a Wanda?: La foto desde la cama de Maxi López y su novia

Good moments give you good energies #mondaymotivation #myweekendwasgood Una publicación compartida de Daniela Christiansson (@danielachristiansson) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 9:32 PDT

Daniela Christiansson es la sueca que conquistó y reparó el corazón de Maxi López y a pesar de que él no tiene redes sociales, ella se ocupa de mostrar parte de su intimidad en su cuenta de Instagram. Aunque López siempre le pegó a su ex por la necesidad de ostentar y mostrar absolutamente todos los detalles de su vida privada, no pareció ofrecer resistencia a los flashes de su novia.La rubia está muy enamorada de Maxi y le hizo una dulce dedicatoria junto a una foto en la que se los puede ver enlazados en la cama. Instalados en su casa de Milán por la semana de la moda que allí se desarrolla, la modelo y el delantero del Udinese Calcio dieron a entender que tuvieron un reencuentro mega hot y que le sacaron provecho a la noche compartida: "Al menos una noche juntos" escribió la sueca.