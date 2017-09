Escultural morocha mostró su lomazo y admitió: "Hay mujeres que me encaran"

Nacida en Misiones, Noelia Ríos (27) se instaló en Buenos Aires para triunfar como modelo y tuvo su pico de popularidad tras su paso por Gran Hermano 2012. Al salir eliminada del reality, la diosa fue chica Playboy y se desempeñó como vedette. Y ahora se transformó en una fitfluencer en Instagram gracias a las fotos y videos que comparte de sus entrenamientos. "Me encanta que la gente me tenga como referente, que sea un ejemplo a imitar", se alegra esta mujer de esculturales 92-58-65.En pareja con el polista Agustín Andrada (27), Noelia habló de su noviazgo a la distancia con el cordobés, de sus secretos de para mantener su lomazo y posó para una producción de fotos muy sexy de-¿Cuántas horas por día te entrenás?-Mi rutina de ejercitación es de una hora reloj bien intensa. Después le dedico otra hora diaria a los videos que comparto en Instagram, porque además soy la imagen de una marca deportiva y tengo que grabarme en mis entrenamientos tres veces por semana. Además, si bien no soy personal trainer, les doy clases a tres personas porque me gusta hacerlo. En total, son algo más de tres horas diarias de actividad física. Ejercito más que nada los glúteos y los cuádriceps. Al tren superior, los brazos y el torso, sólo los tonifico, pero no le doy foco porque no me gusta cuando la mujer tiene tanta espalda o musculos en los brazos, estilo patovica. En cambio, le doy prioridad a tener una linda cola, buenas piernas y abdomen chato.-¿Qué ejercicios le remendarías a las chicas para estar como vos?-Lo más eficaz para los glúteos son tres series de 15 sentadillas. Y las estocadas con un pie en alto. Después, que hagan 30 segundos de abdominales cortitos, 30 segundos de la plancha y lo mismo con el crunch. En total, serían unos cuatro minutos. Para los brazos, que hagan cuatro series de 10 flexiones, que crucen los brazos en el aire como si fuera la coreografía del Aserejé.-¿Cómo lograste reubicarte laboralmente tras el momento de exposición post Gran Hermano 2012?-A fines de octubre voy a lanzar mi propia web para que quien quiera se suscriba a mis clases de fitness, a través de videos instructivos. La verdad es que también me llamaron para hacer teatro de revista, pero ya no quiero hacer eso, fue una linda experiencia en el pasado.-¿Cuánto hace que no ves personalmente a tu novio?-Viajé para verlo hace dos meses y me quedé dos semanas. La verdad es que con Agus nos entendemos cada vez mejor, hay confianza y por sobre todo, nos amamos. Cuando uno ama, la distancia es lo de menos. Ahora está en Kuala Lumpur, la capital de Malasia.-¿No te dan ganas de instalarte con él allá?-No, ni a palos me voy a vivir allá. Además, él trabaja sólo seis meses al año en Malasia, el resto del tiempo estamos juntos en Argentina. Entonces, con que yo me quede dos meses con él es suficiente. Convivimos en Pilar cuando hace la temporada argentina de polo.-¿Cómo resultó la convivencia?-Re bien. Mucho mejor que en Malasia, porque acá tengo mi vida, me siento mejor conmigo misma en el país. Allá quizá era sólo vivir sus cosas, y las peleitas que surgían era porque yo estaba al pepe. Acá no tenemos peleas nunca. Sólo disfrutamos.-¿Hablaron de casamiento con Agustín?-Sí lo hablamos, me encantaría casarme con él, pero la propuesta formal de su parte no llegó. Igual, tendríamos que estar más asentados en un sitio. Si bien hace dos años que estamos juntos, estamos viajando mucho de un lado a otro, nos falta tener un hogar. En cuanto me lo proponga con un anillo en la mano, acepto sin dudarlo. Es la persona con la que quiero vivir todo el resto de mi vida. Estoy muy enamorada. De hecho, a los dos meses de conocernos ya me había ido a vivir con él a Malasia. Fue muy fuerte. Esa experiencia de vivir en otro país nos unió muchísimo como pareja.-¿Cómo manejan la distancia los celos? Tanto vos como Agustín son jóvenes, exitosos y atractivos-¡Hay muchas chicas que se le tiran por Instagram o personalmente! Ja, ja. Yo estoy muy segura de él, creo que la persona que está con uno, lo está porque quiere. Yo sé que Agustín está conmigo porque me ama y por más que se le regalen 20.000 chicas, él está conmigo. Me pasa mucho que las mujeres lo miren más de la cuenta cuando salimos, que le hagan ojitos, pero yo me río porque no queda otra; así como le pasa a él conmigo, porque ve que me escriben mujeres, hombres, de todo.-¿Alguna vez Agustín tuvo que plantarse con alguien que no dejaba de avanzarte?-Sí. Una vez pasó algo incómodo con un famoso en una fiesta, pero no puedo decir con quién. Fue en el verano, en la fiesta de una revista en Carlos Paz. Este chico se me acercaba a hablar, me decía cosas cuando mi novio estaba en otra, aprovechaba. Por más que le dije que estaba en pareja, no paraba. Hasta que Agustín lo vio, lo encaró y se terminó yendo. Mi novio le dijo "salí de acá, petiso de mier. . .". Es un pibe que se les tira a todas.-¿Federico Bal?-No sé, ja, ja. No puedo decir el nombre, pero era petiso.-¿Qué es lo que te dicen las chicas que te encaran?-Que me admiran, que tengo un cuerpo hermoso. A ver. Hay mujeres que me encaran por Instagram y son re directas. Me dicen de una que les gusto por mensaje privado, me invitan a salir. Personalmente no me pasó que se me tiraran un lance, más allá de que me elogien el físico. Eso está bueno, porque por lo general las minas tienden a criticarte. Igual, jamás en mi vida se me cruzó por la cabeza estar en la intimidad con una mujer.-Tanto entrenamiento, ¿suma o resta a la hora del sexo?-¡Suma! Yo ahora me entreno con un método que se llama HIIT (N de la R: entrenamiento de alta intensidad a intervalos) y con eso aumento la resistencia cardiovascular, para poder durar más en el acto sexual (risas). El HIIT dura apenas 10 minutos y se queman más calorías que en un entrenamiento tradicional de más tiempo.-¿Tu pareja está capacitada para seguirte ese ritmo?-¡Obvio! Ja, ja. Igual, hay días que no podemos hacer mucho porque cuando tienen que jugar, no puede desgastarse en las horas previas. En esas situaciones, descargo mi tensión en el gimnasio