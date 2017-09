Tras una larga lucha, Adabel Guerrero está embarazada

Después de ocho años de noviazgo con el empresario Martín Lamela (42), Adabel Guerrero (39) cumplió uno de sus grandes sueños y está embarazada de su primer hijo.



La noticia la dio a conocer el periodista Daniel Gómez Rinaldi (49) en el ciclo Implacables, quien confirmó que lleva casi tres meses de gestación.



La bailarina había iniciado tiempo atrás un tratamiento para quedar embarazada con la ayuda de un reconocido especialista en fertilidad y reproducción asistida.



"La maternidad es mi gran prioridad y estoy muy enfocada en eso. Con Martín estamos buscando hace mucho y lo vivo con remordimiento porque la escuela (de danzas) me consume un montón de tiempo, estoy estresada y sé que en estas condiciones es muy difícil quedar embarazada", reveló a la revista Pronto el año pasado.



En ese sentido, contó: "Estamos buscando hace bastante y no tenemos noticias. Me hice todos los estudios que te imagines y me dieron bien. Así que el próximo paso es averiguar para inseminarme. Con Martín vamos a elegir un centro de fertilidad para comenzar un tratamiento".





Su pareja tiene tres hijos. "Me llevo súper bien con ellos y sé que mi bebé me va a salir divino como sus hermanos", dijo Guerrero en aquella oportunidad.

Fuente: Teleshow