Karina La Princesita y un preocupante mensaje

Hace días Karina La Princesita anunció que estaba separada del Kun Agüero y contó que los cinco años de amor terminaron de la mejor manera. "Le tengo mucho respeto y no voy a tocar el tema en ningún lado porque no me siento con derecho, siempre cuidé la relación? Aparte no tengo nada malo para decir", aclaró ella en una entrevista.



No se saben exactamente las razones de esta separación. Sin embargo un preocupante y polémico mensaje de la artista da alguna pista. Publicación que ella borró pero que quedó plasmada en los medios.



"Aunque uno le ponga ganas, el día así te lleva a querer cortarte las venas. Copado", publicó ella en Instagram Storie. ¿Qué le pasa? Sobre el amor Karina aseguró que está sola y que no se escribe con nadie.



"Mamá me escribió no más? No apareció nadie todavía y estoy sólo pensando en trabajar", remarcó ella.