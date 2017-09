Barby Silenzi posó con transparencias e hizo revelaciones sobre El Polaco

Reina en primavera (y bomba sexy en todas las estaciones), Barby Silenzi (34) incendió el termómetro del lluvioso 21 de septiembre y subió varios grados la temperatura con una producción de fotos para el sitioMujer de armas tomar, la morocha se consagra como una de las revelaciones mediáticas de 2017. Luego de acompañar al Polaco en Bailando 2016, esta temporada parecía que iba a quedar afuera del programa, luego de que Silvina Luna la "vetara" como compañera de su novio. Pero Barby no se quedó de brazos cruzados y logró regresar a la pista de ShowMatch, de la mano del ruidoso debut en la pista de Tyago Griffo, con quien forma una de las parejas favoritas: "Cuando vi que no repetía dupla con el Polaco y se fue José Ottavis, se me vino el mundo abajo. Por suerte apareció el "bombito"", reconoce, tan feliz como risueña.-¿Te acordás cómo pasabas el Día de la Primavera cuando además festejabas el Día del Estudiante?-Era un día que estaba muy bueno. Nos juntábamos con amigas, preparábamos algo para comer, juntábamos bebidas e íbamos un club donde se reunían todos los chicos del colegio. Estaba re bueno porque lo festejábamos todos juntos, con compañeros de diferentes años. Yo soy de Ciudad Evita y este lugar era camino a Ezeiza.-¿Tenés anécdotas románticas de esas fechas?-En un festejo por el Día de la Primavera, a los 15 años, me puse de novia con Ricky. Fue mi primer novio y mi primer hombre a los 16, mi primera relación: estuvimos juntos durante 9 años. Él era dos años más grande que yo. Fue una relación ininterrumpida. Yo siempre le fui fiel, y calculo que él también porque jamás me enteré ni sospeché de nada.-¡Un montón de tiempo! ¿Qué pasó que se terminó el amor?-Llegamos a convivir y todo, pero fue medio raro porque vivíamos en la casa de sus papás. Era súper extraño porque yo estaba ahí toda la semana y el fin de semana volvía a dormir a mi casa. En esa época ya estudiaba danza, pero trabajaba en un club de barrio y él era cartero. Después servía helados en un bar, y también atendía mesas. Recién a los 18 años pude comenzar a trabajar con el baile. Estábamos muy enamorados. Creo que se terminó por desgaste, de mi parte más que nada. Ahora lo sigo teniendo como contacto en Facebook, pero no hablamos hace mucho. Creo Ricky que está en pareja, pero no tiene hijos.-Cuando se acerca la primavera, la previa del verano, ¿sos de cuidarte más o pasar más tiempo en el gimnasio?-La verdad es que jamás fui de ponerme a dieta, pero sí de ir al gimnasio. No para adelgazar, sino porque me encanta hacer deporte o bailar. Siempre me mantuve activa. Por otra parte, toda la vida fui muy detallista a la hora de elegir la ropa que me ponía, por más que de chica estuviera el guardapolvo arriba.-¿Cómo tomaste la nueva reconciliación del Polaco con Silvina Luna?-La verdad es que muy bien. Qué se yo. Él estaba muy triste cuando se pelearon, y que ahora estén bien me pone contenta por el Polaco. Yo lo quiero mucho, es mi amigo, y lo que lo haga feliz, me hace feliz.-Muchos dicen que estás hasta las manos con él-Nada que ver. Es mentira. No sé por qué quieren inventar eso. Silvina también lo sugirió, dijo que era una buscona. Pero nada que ver (risas). Le erró mucho. Con el Polaco somos amigos, nos queremos mucho, pero de ahí a pasar a querer estar en pareja con él, no.-Se dijeron muchísimas cosas fuertes de vos. Hasta sugirieron que participabas de tríos sexuales con el Polaco y Sol Báez-No sé de dónde salen esas mentiras. Lo de Sol supongo que fue porque una vez lo dejamos con el auto cerca de su casa, nada más. Pasa que la gente es mala, les gusta hablar al pepe. Con Sol tampoco hablé del asunto porque no hay nada que aclarar con ella, porque tanto el Polaco como yo ya lo negamos. Ya está.-¿Cómo está tu amistad con el Polaco?-Maso. Yo con él no tengo problemas, jamás le hice daño, pero él se distanció y casi que no me habla. El día que me peleé con Gisela Bernal y Francisco Delgado me lo crucé. Entonces, lo encaré y le dije "¿es verdad que no me vas a saludar más?". Me miró y me saludó. Pero fue re frío, se fue enseguida. Me dolió mucho porque somos amigos y nos bancamos en un montón de cosas. Igual, en el fondo, yo sé que él es una excelente persona. También sé que son momentos. Aunque si una persona no quiere tener más relación con uno, por "x"motivo, por algo será. Tampoco es que me voy a volver loca pensando, ni a indagar el motivo. Yo sigo mi camino con la gente que me quiere y listo. No es que me voy llorando a mi casa. Es una pena, obvio, pero ya fue. La última vez que hablamos, hace dos semanas, le dije que pensaba que lo mejor sería que tomemos distancia, pero porque si él volvía con Silvina, ella no le iba a tener la misma confianza, con todo lo que se dijo. Parece que se lo tomó al pie de la letra.-A todo esto, te animás a contar cuándo fue la última que tuvieron sexo con el Polaco?-El año pasado, cuando los dos estábamos solteros y yo era su partenaire en el Bailando. Este año no pasó nada de nada.-¿Cómo te llevás con Silvina Luna?-No me llevo, no tengo relación. No puedo tener un vínculo con una persona que me trató de "busca", o que le quiero sacar la pareja a otras mujeres. Además, fue muy mala leche cuando yo dije que lo quería mucho al Polaco. Fue innecesario que enfatice que lo quería "demasiado". Y la verdad es que no sé si Silvina ama al Polaco de verdad, o lo usa. No la conozco tanto.-¿Cómo está tu corazón?-Bien, estoy sola y tranquila. Todavía no encontré al amor de mi vida, no salgo mucho como para conocer nuevas personas. Voy de casa al trabajo y del trabajo a casa. En Ideas ya conozco a todo el mundo, no hay alguien que pueda conocer y pase algo. En mi caso, los hombres que ya conozco ni siquiera se animan a avanzarme. Igual, creo que al ser madre soltera, se hace más complicado y puede ser un freno. Debería empezar a salir un poco más, porque no me llegan flores, chocolates o cartitas románticas a los camarines. Y se ve que nadie tiene mi número de teléfono, ja, ja.-¿Tendrías otro hijo?-Sí. Quiero tener otro hijo, pero no encuentro al papá, ja, ja.-¿Cómo sigue tu relación con Francisco Delgado? Tuvieron una pelea muy fuerte en ShowMatch-Veníamos bien, pero ahora casi no hablamos. Solo me comunico con él cuando necesito algo por Elena. De hecho, después de la discusión que se vio en el Bailando, llegué a mi casa con la nena, se tropezó y se abrió la pera. Nos íbamos a dormir, y se ve que no alcanzó a poner las manitos para cubrirse. Ahí lo llamé a Francisco y fuimos juntos a la guardia. Por suerte no tuvieron que coserla, lo resolvieron pegándole el corte con La Gotita y ahora está re bien. Me asusté muchísimo al ver la sangre.-¿Cuál fue la reacción de Francisco cuando le contaste del accidente de Elenita?-Lo primero que me dijo fue "¿Cómo puede ser que se te caiga y le pase eso? ¡A mí nunca se me cae!". Básicamente, pensó que fue mi culpa. Jamás me tira un "quedate tranquila, son cosas que pasan". Yo ya venía mal porque esa noche sentí que Francisco y Gisela me hicieron pasar por loca. ¡Y yo no miento!-A pesar de todo, ya no ponés como condición que Gisela no esté presente cuando Elena va a visitar a Francisco y a su hermanito Ian-Claro. Desde el cumpleaños de Elenita decidí dejar el orgullo de lado y olvidar esa exigencia. Me molestó mucho que Gisela dijera en un programa que eso era una mentira mía. La única que ahora piensa de esa manera es ella. También me molesta muchísimo que Francisco no diga cómo son las cosas. Porque en privado me dijo que estaba contento con mi decisión.-¿O sea, que no tenés diálogo con Gisela?-Con ella, cero diálogo. Pero tomé la decisión de que pueda estar cuando Elena e Ian están juntos porque quiero que mi hija se críe en un ambiente lleno de amor, lejos de las peleas de los adultos. Elena e Ian son hermanos y nunca podría alejarlos por estas posturas ridículas. La realidad es que Elenita ama a su hermano, todo el tiempo me pide por Ian. Me hace feliz que ella pase tiempo con su hermano porque también la veo feliz. Y si Gisela me quiere llevar a juicio por algún motivo, Fernando Burlando se va a encargar de todo.