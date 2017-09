Mediática contó que lleva bastante tiempo sin un "encuentro amoroso"

Mariana Farjat, la mediática que salió de Gran Hermano 2015, está más soltera que nunca después de separarse definitivamente de Brian Lanzelotta. Los chicos fueron y vinieron infinidad de veces, pero ahora ella jura que no hay vuelta atrás. Sin embargo, Marian no incursionó en otros brazos aún, a pesar de que recientemente estuvo de paseo por Ibiza y Rio de Janeiro, dos ciudades con mucha fiesta."Hace más de un mes que no tengo sexo. Pero no estoy desesperada. Para mí el sexo es importante, pero con amor. No me gusta estar con un hombre porque sí", confesó Marian en diálogo con la revista Paparazzi. Además, reveló que muchos hombres se le acercan y mujeres también. "Pero los rajo, no quiero saber nada con estar con alguien", explicó.Con respecto a la pasión, Marian no está preocupada por la falta de compañero. "Existe la autosatisfacción. No es nada malo, ¿o sí? Es la mejor manera de descubrirte interiormente sin la necesidad de estar con alguien por estar. Antes se veía mal eso, ahora estamos en otra etapa. El mundo cambió y la autosatisfacción es una linda experiencia tanto para la mujer como para el hombre. No hay que reprimirse", aconsejó la mediática.También confesó que la parte que más le elogian los hombres es la boca porque sabe dar muy buenos besos y su piel de porcelana. "También la buena onda. Soy una persona alegre, divertida", reconoció.En la producción, Marian mostró los resultados de su nueva rutina de entrenamiento. Hace poco contrató a un personal trainer porque llevaba dos años sin hacer nada y de a poco su figura está cambiando. En cuanto a su alimentación, no es tan estricta: "Sigo comiendo de todo, porque no me gusta hacer dieta, pero sí como mucho mejor, cosas sanas, y las cosas chanchas, cada tanto y poquito", cerró.