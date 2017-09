Rumorean que tiene "la cola hecha" y ella estalló contra quienes la critican

????? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 5:26 PDT

A entrenar un rato! ????? Vamos que llegamos al verano! Todavía estamos a tiempo o nooooo? ????????? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 12:43 PDT

Sabes que estás en el camino correcto cuando pierdes el interés por mirar atrás - Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 5:07 PDT

Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 26 de Ago de 2017 a la(s) 5:33 PDT

???? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 5:35 PDT

??? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 20 de Ago de 2017 a la(s) 6:51 PDT

??? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 18 de Ago de 2017 a la(s) 5:32 PDT

I LOVE IBIZAAAAAA ???? Buen viernes para todos ? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 11 de Ago de 2017 a la(s) 6:37 PDT

. . # AFTER BEACH IN IBIZA DAVID GUETTA ! ??? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 9 de Ago de 2017 a la(s) 5:48 PDT

@loveafricabikinis ????? #ibiza #formentera Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 1 de Ago de 2017 a la(s) 1:55 PDT

Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 6:03 PDT

Las chicas famosas que usan las redes sociales para mostrarse, se sabe, reciben tantos halagos como críticas. Algunas se ríen de los comentarios maliciosos, otras deciden bloquear la posibilidad de dejar mensajes y otras ¡se enojan! Y sino vean qué le pasó a la ex participante de Gran Hermano, Romina Malaspina (23). La sensual rubia suele compartir con sus 696 mil seguidores sus fotos y videos más ratoneros. Y si bien muchos de ellos le dejan dulces mensajes, otros son crueles críticos.Y esta vez estalló la polémica. Al pie de un video donde se la ve en ropa interior, en el que comenta que se va a entrenar para llegar perfecta al verano, le escribieron duros comentarios. "¡A entrenar un rato! ¡Vamos que llegamos al verano! Todavía estamos a tiempo, ¿o nooooo?", dijo ella. "¡Gordita y con pancita llegas! ¡Jajaja! Borra los videos que no te favorecen en absoluto. . . sólo muestran la triste realidad de tu cuerpo flojito y gordo", respondió alguien. "No te creo que haces ejercicios", escribió otra persona insinuando que el Photoshop era su mejor aliado.Pero Romina no se quedó callada y, furiosa, respondió. "Es el músculo IGNORANTE! No tengo prótesis en la cola. Morite de envidia", escribió. ¡Una chica con carácter!