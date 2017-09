¿Poroto va por otra rubia?: Mediática mostró su interés por el futbolista

La bailarina y ex Combate Mica Viciconte habló sobre los rumores que la vincularon con el capitán de Vélez Sarsfield y ex marido de la modelo Nicole Neumann. Pero lejos de desmentir o hacerse la desentendida mostró cierto interés en el defensor. Aunque bromeó con la idea, luego se animó a elogiarlo y hasta habló de la posibilidad de tener una relación con un hombre con hijos: "Ahora que me lo están nombrando tanto, lo voy a mirar bien.Es lindo, me gustan los morochos. Puedo remarla sola con un hombre, si alguien me gusta, se lo voy a dar a entender. Nunca estuve con alguien que tuviera hijos, pero a esta altura no sería un problema. Los hijos no son míos. Jamás me metería en su relación con Nicole (Nicole). Ella siempre va a ser la madre y él, el padre".Desde que se separó de Nicole, Poroto Cubero no para de tirotear chicas y se posicionó como uno de los nuevos solteros más codiciados y aunque se lo vinculó con varias famosas, por ahora, no se mostró con ninguna. Después de la declaración de esta hermosa rubia, ¿se animará Poroto a arrimar el bochín? Se la dejaron picando en el borde del área.