La llamativa imagen que una periodista publicó en las redes sociales

Cristina Pérez (44) utiliza Twitter para compartir con sus seguidores noticias de actualidad, aunque también suele mostrar imágenes de su vida cotidiana. En esta oportunidad, la periodista sorprendió al publicar una imagen en la que muestra su gran flexibilidad."Strech", escribió la conductora de Telefe Noticias en la red social junto a la fotografía en la que aparece elongando una de sus piernas. Por esta publicación, recibió muchos likes e incluso algunos la halagaron por su belleza.Para lograr esa elasticidad, Cristina practica una rutina de ejercicios desde que era una adolescente. En una entrevista con la revista Hola! declaró: "Desde los 15 años hago fitness, me gusta el tema de la disciplina, la repetición de los ejercicios, la elongación"."Además de que disfruto verme bien, lo tomo como una cuestión terapéutica porque me ayuda a la concentración, me calma la cabeza, me pone de buen humor. Si dejo de ir al gimnasio, a la semana siento abstinencia", agregó.Otro factor fundamental que le permite a Pérez mantenerse tan delgada y joven es una buena alimentación: "Más que estar atenta a las calorías que consumo, elijo comer muy sano, con mis seis comidas al día".