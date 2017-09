Los ganadores de los Emmy: Las mejores producciones televisivas de EE.UU

"The Handmaid's Tale" y la comedia política "Veep" se coronaron en las principales categorías de los premios Emmy el domingo, pero el show de sátira "Saturday Night Live" se llevó la mayoría de los galardones en un temporada cargada de parodias a Donald Trump.El nuevo presidente de Estados Unidos, que nunca recibió un Emmy a pesar de su reality show, fue blanco de múltiples bromas durante la ceremonia en honor a lo mejor de la televisión."Si él (Trump) hubiera ganado un Emmy, apuesto a que no se habría postulado a la presidencia", dijo el anfitrión Stephen Colbert a la audiencia."¡Es su culpa! Él nunca los perdonó y nunca lo hará. Pero a diferencia de la presidencia, los Emmy van a los ganadores del voto popular", agregó Colbert, refiriéndose al resultado de las elecciones del 2016.Alec Baldwin ganó el premio a mejor actor de reparto en una serie de comedia por su personificación de Trump en "Saturday Night Live", emitido por la cadena NBC, una unidad de Comcast Corp.Después de su temporada más vista en 23 años, "Saturday Night Live" ganó nueve Emmys, incluyendo mejor serie con sketchs, y reconocimientos a la actriz Kate McKinnon y a Melissa McCarthy por su personificación del exsecretario de prensa de la Casa Blanca Sean Spicer.En los primeros galardones principales para el servicio de streaming Hulu, la estrella de "The Handmaid's Tale" Elisabeth Moss fue nombrada mejor actriz en una serie dramática. El show recibió un total de ocho premios, incluyendo mejor guión, dirección y actriz de reparto (Ann Dowd) en una serie dramática.Entre los nuevos talentos reconocidos estuvo Donald Glover, que se llevó los Emmy a mejor actor y mejor dirección en una serie de comedia por su programa temático sobre hip-hop "Atlanta".Julia Louis-Dreyfus recibió su sexto Emmy consecutivo por interpretar a una candidata presidencial en "Veep" de HBO, uno de los pocos vencedores repetidos.Sterling K. Brown ganó el premio a mejor actor en una serie dramática por su papel de un afroamericano adoptado en una familia blanca en el drama de NBC "This Is Us".El misterio de asesinato de HBO "Big Little Lies" se llevó ocho premios Emmy incluyendo mejor miniserie, así como galardones para Nicole Kidman, Laura Dern y Alexander Skarsgard.MEJOR SERIE DRAMÁTICA"The Handmaid's Tale" HuluMEJOR SERIE DE COMEDIA"Veep" HBOMEJOR SERIE LIMITADA"Big Little Lies" HBOMEJOR ACTOR EN UN DRAMASterling K. Brown "This is Us"MEJOR ACTRIZ EN UN DRAMAElisabeth Moss "The Handmaid's Tale"MEJOR ACTOR EN UNA COMEDIADonald Glover "Atlanta"MEJOR ACTRIZ EN UNA COMEDIAJulia Louis-Dreyfus, "Veep"MEJOR ACTOR EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA DE TVRiz Ahmed "The Night Of"MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA DE TVNicole Kidman "Big Little Lies"MEJOR SERIE DE VARIEDADES"Last Week Tonight with John Oliver"MEJOR SERIE DE SKETCHS"Saturday Night Live"PROGRAMA DE COMPETENCIA DE REALITY"The Voice"