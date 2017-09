Nicole Neumann y Facundo Moyano "oficializaron" su noviazgo en Madrid

Espectáculos Nicole Neumann respondió furiosa a las críticas después de los besos con Moyano

Nicole Neumann (36) y Facundo Moyano (32) viven a pleno su romance. Ella viajó a Madrid en plan de relax y poco después se encontró con su nuevo amor. "Es un viaje de trabajo, lo hago de manera oficial. Tengo una reunión con el embajador de España, hay una agenda compartida con la gente de desarrollos viales e Indra", explicó él antes de subir al avión.Sin embargo, este escape romántico no se puede disfrazar con ninguna excusa. Primero un turista los pescó a los besos en un restaurante muy lujoso y lo compartió en sus redes. Y en la mañana de este domingo, Nicole y Facundo compartiendo un desayuno que se realizó en la residencia del embajador argentino en España, Ramón Puerta (66).Según pudo saber, se habló de política internacional, de los posibles resultados de las próximas elecciones de octubre y de la reorganización del peronismo.Si bien hace unos días ambos viajaron por separados, la pareja se juntó en Madrid. El tema es que cuando fue abordada en el Aeropuerto de Ezeiza por la prensa que la estaba esperando, la modelo fue tajante en su respuesta cuando le preguntaron por Moyano: "Viajo con mi amiga, no tengo por qué dar explicación de nada".Lo cierto es que varias horas después, y por otra empresa, fue Facundo quien voló con el mismo destino que Nicole. "Es un viaje de trabajo, lo hago de manera oficial", respondió cuando los periodistas le consultaron si se iba a encontrar con la rubia."Tengo una reunión con el embajador de España, hay una agenda compartida con la gente de desarrollos viales e Indra", agregó como para despistar.Del otro lado, la familia de Facundo evita hablar del tema. Hugo Moyano (73), su padre, mantiene el silencio absoluto y hasta el momento nadie le ha preguntado sobre el inicio de este sorpresivo noviazgo. Y su mamá Elvira Cortés, que suele manifestarse en las redes sociales, también tomó la misma postura . Recordemos, que cuando a su hijo se lo vinculó sentimentalmente con Susana Giménez había sido durísima y determinante: "Facundo no tiene nada con Susana. Ella podría ser su abuela".