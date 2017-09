Confesión hot de una famosa actriz: "No descarto estar con una mujer"

Almuerzo callejero #newyork Ph: @sandra_malo_photo Make up y Pelo: @larissacolorboxmu ???? Muyyyyy @tonnyboom ? Una publicación compartida por Miriam Lanzoni (@miriamlanzoni) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 9:23 PDT

Separada definitivamente de Alejandro Fantino, Miriam Lanzoni vive su presente instalada en Colombia, donde está trabajando como actriz.La ex del conductor, que está publicitando una película, brindó una entrevista hot a un medio extranjero y sorprendió con sus confesiones sexuales.Tras admitir que muchas mujeres la halagan, Miriam confesó: "No descarto el día de mañana estar con una mujer"."Más que la fantasía, tiene más que ver que no descarto tener una relación con una mujer. Me he sentido varias veces atraída por mujeres", reveló.Luego contó una anécdota: "Me pasó acá, con una productora que era lesbiana, pero con la que no pasó nada. Me gustaba que era muy masculina".