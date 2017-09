La opulencia y la ostentación a límites grotescos han sido una de las marcas registradas de los hermanos Caniggia. En este contexto, nadie se sorprenderá al leer de la propia Charlotte cuál es su gran sueño.



"Me encantaría una vida onda Wanda. Me gustaría ser botinera, como ella. Creo que la mayoría de las mujeres sueñan con eso. Es una genia: vivir sin trabajar, con esos lujos, en Milano", manifestó a Gente.



En la entrevista conjunta, su hermano Alexander contó el suyo y la chicaneó: "¿Ahí el grosso quién es: Wanda o Icardi? ¡Icardi! Yo quiero ser grosso por mí, no por otro, ni ser 'el hijo de'. Mi objetivo es triunfar en la música. Y lo voy a hacer. Uno se tiene que hacer grosso por uno mismo".