La foto de Esteban Lamothe muy cerquita de su peluquero

Siempre fue dueño de un bajo perfil. Si bien supo desde un principio que quería vivir de la actuación, ser famoso jamás fue su objetivo. El reconocimiento lo llevó a estar en boca de todos. También, los rumores. Tras protagonizar Educando a Nina junto a Griselda Siciliani, Estaban Lamothe ganó la popularidad que jamás buscó. Además, tuvo que ponerle el pecho a los rumores que decían que se habría separado de su pareja, Julieta Zylberberg, por la ex de Adrian Suar.



Tras la polémica, la pareja decidió dar un paso al costado. Lo intentaron, pero no pudieron superar la crisis. Luego del escándalo, Esteban se centró nuevamente en el trabajo. Ahora, forma parte del elenco de una de las novelas más vistas de la Argentina: Las Estrellas. A las pocas semanas de haberse estrenado, Esteban tuvo que afrontar los comentarios que afirmaban que estaría saliendo con su compañera: Natalie Pérez. La actriz, que está en pareja, además de negarlo se rió en púbico. Sea como sea, el rumor sigue vigente.



Para ponerle fin a las especulaciones, el actor le tiró onda a un hombre a través de sus redes sociales. ¿A quién? ¡A su peluquero! Mejor dicho, un hombre que hace magia en las cabezas de las chicas y los chicos del elenco: Andrés. A través de su Instagram Stories, compartió un video con él. "Te voy a hacer el amor", le dijo Esteban. Acto siguiente, subió a su historia una foto de su boca muy cerquita de la boca del joven y no dudó en agregarle un corazón rojo.

Fuente: Paparazzi