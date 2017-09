Revelan que la cantante Selena Gomez se sometió a un trasplante

La cantante Selena Gomez se sometió a un trasplante de riñón y la donante fue nada menos que su mejor amiga, Francia Raisa. "Soy muy consciente de que algunos de mis fans se habían dado cuenta de que estaba muy abajo durante parte del verano y me preguntaban por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual estaba muy orgullosa", escribió la popular artista.Desde hace años se sabe que Gomez padece Lupus, una enfermedad autoinmune que afecta diversos órganos y produce fatiga crónica entre otras complicaciones. "Supe que necesitaba someterme a un trasplante de riñón y me estaba recuperando. Era lo que tenía que hacer para mi salud", indicó la joven quien no especificó en qué fecha fue la operación mantenida en secreto hasta hoy.Selena compartió con sus millones de seguidores tres fotografías. En una puede vérsela recostada y sonriente junto a su amiga Francia, la donante del riñón. En las otras, la cantante exhibe las heridas que le dejó la cirugía. "Quiero agradecer públicamente a mi familia y al increíble equipo de médicos", dijo."Finalmente, no hay palabras para describir mi agradecimiento para mi hermosa amiga Francia Raisa. Ella me dio el último regalo y donación al donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te amo tanto", escribió.Luego, Gomez hizo referencia a su enfermedad: "El Lupus sigue estando muy mal entendido, pero se están haciendo progresos", indicó. Para ello pidió que las personas se informen en sitios especializados sobre el raro síndrome.