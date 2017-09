Fuerte acusación de Fernanda Vives a la Tota Santillán

"Me juré que no iba a hablar del tema en los medios. Pero me doy cuenta que hay dos tipos de Justicias. Una en la que vamos bien, y del lado popular que la gente aún le cree. El es bicho se escapa por el lado de las hijas, se victimiza", inició Fernanda Vives su relato sobre el calvario que vivió el tiempo que estuvo en pareja con Daniel La Tota Santillán.Si bien hace varios meses la esposa de Sebastián Cobelli denunció al presentador bailantero por violencia de género, escogió hablar públicamente recién este miércoles 13 debido a la presencia de Santillán en la pista del "Bailando" junto a Gladys "La Bomba" Tucumana.En diálogo con Intrusos, la ex vedette detalló un hecho puntual. "A los meses de empezar la relación, cuando él hacía la bailanta en Canal 9. En ese momento me estaba matando a trompadas contra el camarín. Sí, a trompadas, contra el decorado. Y entró un productor y nos pidió que bajáramos la voz? No es lo de hoy, que calculo que cualquiera responde de otra manera. En ese momento lo calmaban". Luego aseguró que Marcela Baños, por entonces compañera de La Tota en el programa, fue testigo de ese hecho violento que también se repitió durante una temporada teatral compartida en Villa Carlos Paz.Además Vives relató que a pesar de haber presentado la denuncia en reiteradas ocasiones, la policía le daba aviso al bailantero y la enviaban a su casa.Por todo esto ella entró en "una situación de miedo". "Me decía que era capo mafia (de la bailanta), que me iban a matar", contó.Y agregó: "Me tenía amenazada con que me iba a pasar lo de esa chica que le tiraron aceite en la cara. Me lo decía todo el tiempo: que si yo me hacía la linda y lo dejaba, ya no iba a ser más linda porque me iba a tirar aceite y me iba a cagar la cara".