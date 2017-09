Sol Pérez piropeó a José Bianco: Qué respondió el meteorólogo

El meteorólogo José Bianco se convirtió en uno de los personajes de la semana y la platea femenina descubrió a un galán oculto. No es el caso de Sol Pérez, quien en su visita al programa Los ángeles de la mañana, y delante de Laura Blanco, novia del joven de TN, comentó que "cuando recién arrancaba en televisión decía: 'Ay, no puede ser tan lindo'" y que le "gustaba" en ese entonces.En diálogo con el programa Por si las moscas en La Once Diez/Radio de la Ciudad, Bianco se hizo cargo de los dichos y declaró que la diosa de TyC "le tocó bocina a Schumacher". "No sabía lo que estaba haciendo, me parece, Sol Pérez", advirtió tras la comparación de su novia con el ex piloto alemán.En el programa de Ángel de Brito, la morocha, novia del chico del momento, había admitido que está acostumbrada a que al meteorólogo lo acosen delante de ella.