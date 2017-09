Sofía Gala: "La desnudez posada me resulta más chocante que la natural"

En el marco de la promoción de su última película, Alanis, la actriz Sofía Gala Castiglione, le concedió una entrevista a Gente. Durante la charla, la hija de Moria se refirió a las escenas de desnudez, sus supuestos pruritos con ella y no dejó de mencionar su lucha contra las drogas.



"Mis tabúes con la desnudez tienen que ver con los conceptos estéticos que se promueven. Me cuesta más hacer fotos sexies, como las que hicimos recién, que una escena comiendo en bol . . .. La desnudez posada me resulta más chocante que la natural. De hecho, al momento de filmar la película estaba con varios kilos de más, bastante fláccida y amamantando a mi bebé. Obviamente, cuando me vi, no dije: 'Che, qué linda estoy'. Pero lo acepté. Es parte de quien era yo en ese momento, de cómo era mi cuerpo y cómo mutó", aseguró Sofía.



Luego, habló de su pasado con las drogas y fue cauta al referirse a su recuperación: "Decir que estoy curada o estoy libre es muy trucho. Hace cuatro años que me alejé totalmente de eso, y no quiero volver, no me interesa".



Y agregó: "Empecé a consumir por diversión y en un momento se me fue de control. La que más daño me hizo fue la cocaína, así que trato de mantenerme lo más lejos posible... pero es un trabajo diario. Cuando me quiero tomar un pase, pienso: 'No, bolu. . . . Acordate dónde terminaste la última vez'. Con eso para mí es suficiente. No cambio mi vida de ahora por la que llevaba antes", reflexionó la actriz, mirando a la distancia, pero con resguardos, su duro pasado asociado a las sustancias", concluyó Sofía.