Barby Silenzi, ¿una mujer de armas tomar?

Filosa y envuelta en varias versiones de romance, la participante de Bailando por un sueño habla de su vínculo con el Polaco, Loan y Fran Delgado. Y “atiende” a Gisela Bernal, que no quiere que su hijo comparta con Elenita."Siempre me las arreglé sola. Nunca pido ayuda en nada. Siempre puedo con todo. Y, a veces, me gustaría tener una pareja que me ayudara. Siempre la remé, siempre. De chica, trabajé en un club de barrio, en el bufet. Después, en una heladería y también en un café. Hasta que pude empezar a trabajar de lo que venía estudiando, baile. Durante muchos años hice teatro independiente y muchos castings. Hasta que quedé para el programa de Ricardo Fort, y también me llevó al teatro. Y un día quedé embarazada".-Ahí hiciste un parate grande, ¿no?-Sí, porque estuve un año sin trabajar. Por suerte, en un momento se dio la oportunidad del Bailando y ahí arrancó verdaderamente todo. Pasé a tener un nombre y que la gente me conozca. Me gusta ser parte del medio, me siento muy cómoda. El Bailando era un sueño para mí, así que más feliz no puedo estar.-En cámara se te ve como una mujer de armas tomar, ¿sos así?-Soy una mujer muy sensible, familiera, independiente. Me encanta pasar tiempo con mis amigas, soy la organizadora y coordinadora de reuniones. Y muy enamoradiza, ja, ja-¿Cómo definirías tu unión con el Polaco? Hace pocos días se dijo que los vieron a los besos en un boliche y que, por eso, tuvo su tercera separación de Silvina Luna.-Con el Polaco me une una amistad muy linda y muy sana pero lejos de los besos y el romance. Nos queremos mucho y tenemos una química especial. Y creo que eso trae confusión. El otro día salimos juntos. Fuimos a ver a la Bomba Tucumana, que cantó en un boliche, pero éramos un grupito, estaba Tyago también. La pasamos súper bien, bailamos y después me llevó a mi casa.-¿Sólo te llevó a tu casa?-¡Nada más que eso! El estaba separado, por lo que me dijo a mí. No es que por esa salida se separaron.-Si permanece separado en el tiempo, ¿le darías una oportunidad amorosa? El año pasado ustedes tuvieron "algo"-No, ya somos amigos y no creo que eso pase.-¿Y con Loan qué pasó? Posteaste una foto en las redes sociales bajo la definición de "el más lindo".-No pasó nada. Nos conocimos el pasado fin de semana porque los dos coincidimos en Jujuy, trabajando. Y, la verdad, que es un divino, muy divertido. El está en pareja. Yo estoy soltera. Es un lindo chico, pero no me fijaría porque está comprometido.-¿Cómo estás con Francisco Delgado, el papá de tu nena? Semanas atrás, para el cumpleaños de la peque, estaban peleados.-Sí, es cierto, en el momento del cumple estábamos peleados. Y no me gustó nada que me dejara colgada con el cumple que veníamos organizando juntos y que separara por completo a la familia de Elena. Pero ahora estamos bien, por suerte. Y yo feliz, porque al estar bien nosotros le hace bien a Elena.-¿Y con su familia cómo es la relación? En el cumple no estuvieron presentes.-En ese momento nadie dijo nada. Pero las cosas con la familia están súper bien. Yo los quiero muchísimo. Es más, Elenita viajó al sur, la dejé que se la lleven unos días. Y estuvo súper feliz con ellos. A mí me encanta que pueda estar con sus abuelos, sus tíos. Todo lo que la haga feliz a mi hija, a mí me hace feliz.-Elenita sufrió bullying por redes sociales. ¿Cómo están las cosas ahora??Medio que todo se calmó. No recibimos más mensajes ni vimos ninguna publicación. Fran está llevando lo legal con su abogado. Me gustaría que se hiciera algo, de verdad. No sé muy bien qué es lo que la ley puede hacer, pero me gustaría que estas personas tuvieran alguna sanción. No pueden andar impunemente por la vida haciendo estas cosas. Lastiman a la gente porque sí, y no es justo. Elena va a seguir como siempre, mostrándose en redes y en la tele. No pienso esconder a mi hija por esto, para nada.-Entre Gisela Bernal y vos no hay buena onda. ¿Entre Elenita y Ian, su hijo, se están pudiendo ver?-En un momento le planteé a Fran que no quería que Elena tuviera relación con ella. Y ella también lo hizo. Es más, lo puso como cláusula en un convenio que tiene firmado con él. Pero como yo quiero la felicidad de mi hija y eso dificultaba mucho a la hora de juntar a los nenes, decidí que no me importa que Elenita tenga relación con la mamá de su hermano. Creo que las relaciones que se construyen con amor son las más sanas. Así que dejé todo de lado, cosa que ella no hizo, y el Día del Niño los nenes no se pudieron ver porque ella no lo permitió, ya que yo estaba presente.-¿Sabés si Ian pregunta por su hermana? ¿Elenita lo hace?-El no sé si pregunta, pero Elenita sí. Todo el tiempo quiere ver a su hermano. Siempre pide por él. ¡Lo ama! Ahora se ven un poco más seguido porque decidí lo que te conté antes.-¿Por qué te tiene bronca Gisela?-No lo sé. Lo que sí es cierto es que Elena es fruto del amor que nos tuvimos con Fran, fruto de una relación de cinco años. No es que yo estaba con él de vez en cuando, y de esas veces quedé embarazada.