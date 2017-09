¿Apostó al touch and go?: Virginia Gallardo estaría saliendo con un periodista

Es la única mujer que forma parte del programa que, desde siempre, estuvo hecho por y para los hombres: Polémica en el bar. Mientras los integrantes del programa se sientan a la mesa y discuten sobre temas de actualidad, Virginia Gallardo luce sus sensuales outfits. A veces, opina de fondo. O, bueno, eso intenta. Generalmente, protagoniza picarones idas y vueltas con sus compañeros. Si, su protagonismo es un tanto extraño.Cuando se apagan las cámaras, en el estudio pasan cosas. Virginia, que se separó hace poquito de un empresario gastronómico, la estaría pasando súper con uno de sus compañeros. Así lo comentó Carlos Monti, en Pamela a la tarde. Si bien no dijo el nombre del muchacho que habría conquistado su corazón, dio pistas que lo pintan de arriba a abajo: "Ahora ella está soltera, ¡y él también! Se separó hace poco. No es Chiche. No es Mauro Viale. No es Iudica. Tampoco, Albertito".La mayoría, cree que Virgina está saliendo con un periodista que hace muy, pero muy, poquito se separó de la mujer con la que estaba conviviendo. Si, ¡con Pablo Duggan! Por ahora, ambos prefirieron llamarse a silencio.