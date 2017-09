Emotiva misa de Pampita y Vicuña a su hija Blanca, a cinco años de su muerte

A 5 años del peor momento en las vidas de Pampita (39) y Benjamín Vicuña (38), aquel 8 de septiembre de 2012 en el que Blanca partía de este mundo a los 6 años a causa de un cuadro de neumonía, agravado por una bacteria -por el que se estaba tratando en la Clínica Las Condes, de Santiago de Chile- se celebró una misa para recordarla.



La modelo y el actor (también padres de Bautista, de 9; Beltrán, de 5 y Benicio, de 2) recordaron a su hija con amor en la Iglesia San Martín de Tours. Carolina Ardohain llegó acompañada alrededor de las 18 con Angie Balbiani y Barbie Simons, entre otros amigos; mientras que el chileno lo hizo junto a sus dos hijos menores y su pareja La China Suárez (25), quien lo acercó hasta el lugar, pero no formó parte de la misa íntima.



Durante el día, Vicuña había compartido en su cuenta personal de Instagram unas palabras del poeta Cristián Warnken, dedicadas a su "niña de los arcoíris". El texto rezaba lo siguiente: "Me gustaría que estas palabras fueran señales de radio de onda corta emitidas hacia la nada y que las escucharas tú, y que despertaras de esa nada y recordaras que fuiste. ¿Podrás responderme a la velocidad de la luz de la muerte?".



Por su parte, Pampita se emocionó con una carta de otra mamá a la que le puso "me gusta" en Twitter y la que también llevaba consigo unas cálidas líneas: "Me gusta pensar que voy a verte. No sé en qué lugar, ni en qué estación o circunstancia. No sé si hoy o mañana, en unos años o en alguna otra vida. No sé si siendo niños, jóvenes o ancianos. En forma de personas, de agua, de piedra, flor y tierra, o lluvia y cielo. Sólo pensar que voy a verte de algún modo, en algún tiempo en que nuestros destinos coincidan nuevamente. Solo pienso en eso. Me gusta pensar que voy a verte. Te llevo en mi alma", se leía en la imagen de la usuaria.