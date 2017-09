Descubren secreto de Walter Olmos: terminarán "lo que dejó pendiente"

, uno de los cuarteteros más prestigiosos del país. Fue un chico que siempre marcó la diferencia. Por empezar, era catamarqueño y no cordobés, como la mayoría de los músicos del género.Su talento lo llevó a escalar rápidamente y muchos los calificaron como el sucesor de Rodrigo, El Potro. Se transformó en uno de los artistas más importantes de la época y, sobre todo, uno de los que más gente llevaba a los boliches. Tenía todo lo necesario para seguir haciendo historia, pero la muerte lo sorprendió el 8 de septiembre de 2002.La versión oficial indica que Walter se quitó la vida en la habitación de un hotel jugando a la "ruleta rusa". Se disparó en la cabeza con un arma calibre 22. Sin embargo, la familia no está convencida de la hipótesis de la policía y cree que hubo una mano negra. El misterio sigue sin develarse.Mientras revisaba las cosas de su hermano, vio una mochila con un cuaderno donde había canciones inéditas de Walter. Su pasión por la música la llevó a grabar ese material para terminar de cumplir con el legado de su ángel.En diálogo con, Morena Olmos recordó al cuartetero y contó detalles íntimos de su familia.- Yo era muy chica, pero lo recuerdo de la mejor manera. Era muy inocente y no sabía qué estaba pasando. Pero todos estábamos con mi mamá en casa y justo se cortó la luz. Una vecina se acercó a preguntar qué había pasado con Walter y mi vieja no sabía nada. Esta señora le contó que, en la televisión, había visto que se había matado y fue un caos. La gente se empezó a acumular en la puerta de casa.- Walter era como un padre para nosotros. Siempre salió adelante para darnos lo mejor. Siempre fuimos muy humildes y eso nunca lo perdimos, él era muy sencillo. Nos ayudó hasta el último día, estuvo presente en todo momento.- Siempre para el cumpleaños y el día de su muerte hacemos una misa en la Catedral de la Virgen del Valle. Estamos todos muy unidos y no hay día en el que no nos preguntemos por qué no está más con nosotros.- Ella no quería mover nada del lugar y por eso lo cerró, quería que todo quedara tal cual como él lo dejó. Así fue por mucho tiempo... Un día estaba muy triste y elegí ese lugar para estar más tranquila, para pensar. Encontré un montón de cosas que no sabía que existían. De hecho, había una mochila con un cuaderno donde él dejó las canciones que iba a grabar en su próximo disco. Fue muy fuerte encontrar eso, sentí que era una señal importante.- Les encantó la idea de que termine lo que él dejó pendiente. Después de mucho trabajo saqué mi disco en enero del año pasado, se llama Siempre estás aquí y está dedicado a él. Grabé "Por lo que yo te quiero" y también "Adónde va el amor" y "Dónde estás", que son las canciones que él no llegó a grabar.- Yo pienso lo mismo, todos lo pensamos. ¿Por qué se iba a matar? Él nunca se drogó, jamás lo vi drogado. Hay algo raro en todo esto. La investigación terminó muy rápido. El día que murió no se hicieron las pericias correspondientes. ¿Por qué la bala no era del mismo calibre? Que alguien nos explique... No hay respuestas.- Vanesa y el hermano lo manejaban. Él estaba profundamente enamorado de ella, eso es real. Mientras estuvo de novia con Walter la vimos dos o tres veces, nada más. Hay algo que lamentablemente nunca vamos a saber, pero ella no nos gustaba.Ayer, en el programa Confrontados, la madre del artista también señaló que la rubia debilidad de Olmos tuvo algo que ver en su desaparición física.A 15 años de su muerte, el recuerdo de Walter Olmos sigue más vivo que nunca, al igual que sus más grandes hits.Fuente: TN.