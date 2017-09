Sinead O'Connor cuenta su lucha para superar sus problemas de salud mental

La artista irlandesa de 50 años, que grabó el perturbador video un mes atrás en un motel en Nueva Jersey, habló de sus problemas de salud mental en el programa estadounidense de televisión "Dr.



"Estoy harta de ser descrita como una persona loca, como una sobreviviente de abuso infantil", dijo OConnor al psicólogo y presentador de televisión Phil McGraw en un extracto de la entrevista que será difundida el martes.



"Estoy cambiando mi nombre, Sinead O'Connor se ha ido, esa persona se ha ido", dijo la cantante, que lucía cansada.



O'Connor, que no reveló su nuevo nombre en el fragmento adelantado, relató lo que dijo que fue un sostenido abuso físico y sexual por parte de su madre.



"Ella creó una cámara de tortura, era una persona que se deleitaba lastimándome, me volví muy suicida", contó O'Connor.



Consultada por su mejor pensamiento sobre su madre, respondió: "Me encanta que mi madre esté muerta".



La estrella de cabeza rapada ganó la aclamación de la crítica en los inicios de su carrera, en 1990, y logró una multitud de seguidores con su interpretación del tema que compuso Prince para ella, "Nothing Compares 2 U".



El año pasado la policía la halló a salvo en Chicago tras recibir informaciones de que podría estar con ánimo suicida.



Sin embargo, las preocupaciones regresaron después de que publicara el mes pasado un video en el que dijo: "Estoy luchando, luchando, luchando, luchando... para mantenerme viva".

