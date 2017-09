El peor momento de Flavio Mendoza, murió su mamá

Flavio Mendoza atraviesa el momento más triste de su vida, su mamá, Zulma, falleció este viernes a los 73 años. Se había sometido a una intervención quirúrgica en la cadera de la no se pudo recuperar.



La encargada de anunciar la triste noticia fue Anita Martínez, quien salió al escenario durante la función que estaban realizando en el Teatro Broadway y contó lo que sucedía.



Inmediatamente, la función de Mahatma fue suspendida y se les devolvió el dinero a los presentes.



En junio pasado, Flavio había estado en el programa de Mirtha Legrand y no pudo evitar quebrarse cuando fue consultado por su mamá. "No está muy bien. Ella tiene Alzheimer, fue muy repentino", contó entre lágrimas.



"Mamá poniéndole ganas a la vida, no hay que bajar los brazos nunca", había publicado en Instagram el coreógrafo, lleno de esperanza.