Video: El verdadero "Thor" pide a Del Potro que le devuelva su martillo

"Perdí mi martillo otra vez? pero que mejor que compartir. Buena suerte Juan Martín del Potro", fue el mensaje que la compañía Marvel escribió en las redes sociales para acompañar el video que subió a las redes. El video aprovecha para difundir la llegada de la nueva película del héroe.El actor Chris Hemsworth envía un saludo al tenista argentino Juan Martín Del Potro, quien este viernes se enfrenta a Rafael Nadal en semifinal del Abierto de Estados Unidos de 2017. Así es como Marvel promociona "Thor: Ragnarok", película que se estrena en octubre próximo.

Mientras se prepara para la semifinal del US Open, Juan Martín Del Potro recibió un saludo de unos personajes más populares del mundo comics y superhéroes. El actor que interpreta a Thor se sumó a la manía de apodarlo al argentino por su fuerte golpe, similar al de un martillo; precisamente, ese es el elemento característico del superhéroe de Marvel y cuyo apodo se viralizó tras un video que subió el tenista Roger Federer.Además, Hemsworth se animó a lanzar algunas frases en español y le desea suerte a Delpo en lo que le queda de US Open.

Please let me keep it a bit longer: it certainly helped me against Roger and I will need it today. Thank you Thor! https://t.co/ZfmtLAr0eb