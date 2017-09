Luly Salazar se "escapó" del huracán Irma: "Fue angustiante", dijo

Hoy grito "home sweet home" mas que nunca. Gracias Dios ???? — luciana salazar (@lulipop07) 8 de septiembre de 2017

Luciana Salazar (36) viajó la semana pasada a Miami para ultimar detalles antes de la llega de su hija Matilda, en diciembre próximo. Sin embargo, lo que era un viaje lleno de alegría e ilusión, se convirtió en una odisea por la futura llegada del huracán Irma a los Estados Unidos. En diálogo con Teleshow, la actriz contó cómo hizo para regresar a Buenos Aires y cómo fueron los dramáticos días en el país del norte."Nunca disfruté tanto la vuelta de un viaje", dijo Luli, tras pisar suelo argentino. "Tuve la suerte de que ya tenía sacado el pasaje de vuelta para el jueves 7 (ayer)", explicó Salazar a, que si sus boletos hubieran sido para el día siguiente no hubiera podido regresar, ya que ya cerraron los aeropuertos de Miami.Por si su vuelo no podía salir, la modelo ya estaba pensando en un plan B, ya que además, el hotel donde se hospedaba estaba siendo evacuado por seguridad: "Tuve una sensación que nunca antes había tenido. Fue todo muy angustiante, quería escaparme del caos".Al principio, subestimó la situación: "Se hablaba, pero lo tomé como un huracán más. Cuando fue Matthew yo estaba en un hotel en la playa y al final no pasó nada, por eso esto lo ninguneé en un principio. Hasta el martes, que llegué al hotel tarde después de ir a cenar y Miami ya estaba desértico. En ese momento miré en el noticiero las imágenes de lo que había pasado en Saint Marteen y me empezó a caer la ficha".Luego, llegaron las notificaciones del hotel para evacuar, lo que generó más preocupación en Salazar, que además temía que suspendieran el vuelo que ella tenía de regreso a Buenos Aires para el jueves.Sin embargo, la peor imagen la tuvo cuando fue a un supermercado que está abierto las 24 horas y vio la desesperación de la gente que llenaba los changos de provisiones para pasar los días de encierro durante el paso de Irma por su ciudad: "Eso me erizó la piel".Aunque ella está en Buenos Aires, la mujer que lleva en su vientre a Matilda vive en Estados Unidos: "Ella vive más al oeste. No se puede ir mas de 160 kilómetros de la clínica, pero sé que va a estar segura porque está tomando los recaudos necesarios, desde ese punto me quedo tranquila. Ella estaba más preocupada por mí que otra cosa, porque me preguntaba dónde me iba a quedar si no podía volver".Durante su paso por Miami, la idea de Luciana era justamente encontrarse con la madre subrogante, cosa que no se pudo concretar. De todas formas, ambas están conectadas y hablan todos los días. Seguramente la actriz viaje de nuevo a Estados Unidos a fines de noviembre, donde ya se quedará para recibir a su beba."Dios mío. Nosotros (los argentinos) no vivimos esto, vivimos cosas peores, pero no estos fenómenos climáticos. Ahora estoy viendo lo del sismo en México, la naturaleza nos pasa factura", reflexionó.