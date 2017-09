Francella salió al cruce de los dichos de Flor Peña sobre una escena

Recién mañana será el estreno de "Los que aman, odian", protagonizada por Guillermo Francella y Luisana Lopilato, y la polémica en torno a la película, dirigida por Alejandro Maci, ya lleva largos días en medios. Todo debido a la escena de sexo que protagonizan ambos actores.En la película, Francella y Lopilato, que todavía son recordados en el imaginario colectivo como padre e hija por sus personajes en "Casados con hijos", realizaron una jugada escena de sexo. Los debates, por demás encendidos, estallaron en las redes sociales y en la televisión.De hecho, Florencia Peña, compañera de los actores en "Casados con hijos", declaró en "Confrontados" (El Nueve) que cuando vio la escena, no pudo separar la imagen del vínculo de padre e hija que existía entre los personajes de Pepe Argento y Paola Argento. "A mí me da un poco incesto", se despachó Peña.Ahora, Francella salió al cruce de esas declaraciones en una entrevista radial con Cadena 3. "Yo creo que lo que dijo Florencia, obviamente, debe de haber sido una broma", afirmó el protagonista de la película.Hace poco menos de dos semanas, Guillermo y Luisana habían estado en el living de Susana Giménez y había sido muy concretos: "De verdad, no quedaba alternativa, había que mandarse y nos mandamos. Ella (Luisana) es muy profesional", explicó Francella en aquel entonces.Consultado por sobre lo que se empezó a generar en las redes, Guillermo defendió el trabajo que realizó junto a la mujer de Michael Bublé. "A los tres segundos de empezada la película jamás te podés acordar de ese universo de Pepe y Paola, es imposible que a alguien se le cruce por la cabeza en ese momento".Luego, profundizó: "Cuando hay un programa que se instaló tanto, por supuesto que se mimetizan y creen que sigo siendo Pepe Argento. Pero, bueno, creo que di pruebas acabadas en muchos filmes posteriores. A partir de ahí, yo filmé diez películas y, de verdad, si bien es el día de hoy que me saludan como Pepe por la calle, también se puede desdoblar la gente y ver tantas cosas que yo he hecho en mi carrera".Para concluir con el tema, en la misma nota con Cadena 3, Francella manifestó: "Soy actor, ella es actriz, nos dieron un rol que nos atrajo y nos pareció interesante transitarlo. Todo ese morbo que hay detrás, gente que dijo le arruina la infancia verlos, me parece que es una exageración".