Barby Silenzi contra a Silvina Luna: "Es muy falsa, no la quiero tener cerca"

Silvina Luna (37) habló del nuevo distanciamiento con Ezequiel Cwirkaluk (30) y confesó que intentó tirar su anillo de compromiso por el inodoro. Además le tiró un "palo" a Barby Silenzi (33), señalada como la tercera en discordia: "Es una carmelita descalza".



La bailarina decidió contestarle a la actriz a través de su cuenta de Twitter: "Carmelita igual que vos; la primera vez que te cruce seguiste de largo; ¿quién no saluda a quién?".



En diálogo con Teleshow, Barby aseguró estar muy afligida por los dichos de su colega de ShowMatch: "La verdad es que me sentí muy mal porque nada de lo que dijo me describe a mí. No está bueno lo que insinuó. Ella no sabe nada de mi amistad con el Polaco, entonces no puede hablar así".



Además, la partenaire de Tyago Griffo en el bailando admitió que le molestó mucho que Silvina la tratara de 'carmelita descalza': "Me dolió todo. Es un lugar horrible y no me lo merezco, porque jamás me metí en su relación. Siempre fui muy respetuosa. Cuando el Polaco puso distancia en su momento, lo entendí y nunca más le escribí. Pero él me buscó después. Él le aclaró que soy su única amiga y que iba a volver a tener una relación conmigo".



Esta semana, trascendió en los medios que Silenzy habría tenido un encuentro íntimo con Cwirkaluk. Incluso Luna contó que el cantante le confesó haberla engañado con su ex compañera del Bailando y por este motivo decidió separarse (otra vez).



Más allá de esto, Barby aseguró que no existen chances de una posible reconciliación con el músico: "No para nada, nos queremos mucho, pero como amigos. Yo no soy una mujer a la que le guste estar con alguien comprometido".



¿Qué harías si te la cruzás a Silvina en los pasillos de Ideas del Sur? "Nada, no tengo nada para hablar con ella, porque es muy falsa. Y yo no quiero tener cerca a gente así que piensa esas cosas de mí", respondió la bailarina.



Por último, señaló que a pesar de tantas idas y vueltas es muy probable que la actriz y el cantante se reconcilien: "Para mí sí vuelven. El sí la quiere, pero ella no lo cuidó con todo lo que hizo. Yo soy su amiga y él sabe que yo con ella no voy a tener nunca una relación".